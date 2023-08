Ari Boroboy debuta como speaker

León Gto.- El Pabellón del Conocimiento del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), en su edición 89, fue ahora el escenario de Ari Borovoy, quien por primera vez cambió el escenario lleno de músicos a uno en solitario rodeado de empresarios y amantes de la moda.

"Estar hoy aquí es una etapa nueva de mi vida, una etapa nueva en mi carrera, una etapa en mi historia y decidí ponerle: Un pie tras otro pie; porque pienso que así es la vida, un pie tras otro pie y sin correr, paso a paso", mencionó Ari

Bajo la conferencia titulada "Un pie tras otro pie", comenzó a platicar e hilar su propia historia y como pasó de ser un niño que jugaba tras bambalinas de las obras de teatro a formar parte de la famosa Onda Vaselina, que después fue OV7, grupo que lo llevó junto con sus demás integrantes a la fama y posteriormente llegar a ser empresario en Bobo Producciones.

En la charla desmintió que un artista pueda vivir de los aplausos y de los reconocimientos, esto lo llevó a buscar más cosas fuera de solo cantar en grandes escenarios y probar suerte con otros trabajos e incluso fusionarlos con su grupo OV7.

"Si bien tengo 34 años de carrera y he tenido afortunadamente muchos aplausos, también tuvo muchos abucheos y es por eso que estoy aquí, si no hubiera tenido también cosas amargas en la vida, no se me hubiera ocurrido preparar una plática o una charla", explicó Borovoy.

TIEMPO AL TIEMPO

La frase "Tiempo al tiempo", misma que brindó luego de un abucheo en un concierto de los 90 Pop Tours ante 25 mil personas, se convirtió en su mantra, ahora es una frase que ocupa todo el tiempo.

"Si no le das paciencia, tu tiempo a las cosas, las cosas no terminan sucediendo, hay que tener mucha, mucha paciencia, recuerdo que ese día baje al camerino y lloré como hace muchísimos años no lloraba, yo lo comparaba eso con el momento más triste de mi vida y me di cuenta que el mundo está hecho de aplausos y abucheos", agregó.

Así mismo, a través de sus malas experiencias, se sinceró con su público, contando historias muy personales y sobre todo cómo salió adelante, a través del trabajo, el apoyo de sus amigos y familia, además de su convicción de salir adelante a pesar de todo lo malo que le ocurrió.

LOGRANDO REENCUENTROS Y CONVIRTIÉNDOSE PASO A PASO EN EMPRESARIO

Debido a los malos ratos, tratos y decepciones, no quitó el dedo del renglón, trabajó como asistente de varios actores de novelas, posteriormente aprendió y realizó la producción de algunos programas, hasta que un día, luego de tanta monotonía decidió reencontrarse con los OV7.

Posteriormente, se hizo una gira, donde incluyeron a Kabah, sin embargo, estos últimos se encontraban peleados y hacía años en que no se frecuentaban, por lo que Ari Borovoy logró su reencuentro, al momento que otros empresarios dentro del medio del espectáculo observaron su triunfo, comenzaron a crear conciertos similares, logrando llevarse a Kabah.

Al momento en que le cerraron las puertas, arriesgó todo y buscó un escenario digno para que su grupo se presentará, lamentablemente él fue boicoteado por una gran empresa, al anunciar en la misma fecha y hora un concierto similar a los 90 Pop Tours.

Mismo que al ver la guerra que se estaba convirtiendo, decidieron no participar en el juego y pidieron posponer el concierto para que OV7 se presentará en la fecha que tanto les había costado conseguir, esto provocó que toda la generación noventera se uniera a Bobo Producciones, una empresa creada por Ari y su hermano Jack Borovoy.

TIPS DE ÉXITO

A través de cuatro pasos, el cantante y empresario brindó los tips de éxito que a él le funcionaron ante las adversidades que vivió a lo largo de su carrera.

"Uno, confía en el proceso, el primer paso, muchas veces no saber que lo estás dando; dos, Haz las cosas bien, el destino lo forjas tú; tres, lo bueno lleva su tiempo, sé constante y paciente, pero hay que hacer las cosas con calidad; cuatro, haz las cosas por ti y con pasión y sobre todo practica la gratitud", finalizó.

PATADA DE LA SUERTE

Aunque durante la charla en repetidas ocasiones el cantante señaló haber estado nervioso, al concluir esta agradeció al público y pidió las opiniones de este, incluso destacó que el ser speaker podría ser una etapa más en su vida y continuar realizando conferencias.

Por lo anterior, la presidenta de SAPICA, Daniela Reyes, fue la madrina y encargada de darle la "patadita de la buena suerte" a Ari Borovoy.