Arena Barroso Exige Avance en la Autopista Silao - San Miguel de Allende

León, Gto. Alejandro Arena Barroso, dirigente de la Cámara Nacional del Comercio en León, declaró que el tráfico de influencias de los políticos debe de desaparecer y permitir la creación de la autopista Silao - San Miguel de Allende para el desarrollo de todo el estado de Guanajuato.

Lamentó que el gobierno haya frenado por años su construcción, valuada entre 3 y 4 mil millones de pesos, debido a exigencias de políticos que dialogan con los dueños de las tierras para no cederlas al gobierno.

“Hay un tráfico de influencias que no debe de prevalecer en nuestro estado y en nuestro país, creo que sí vale la pena que haya un llamado de atención por parte de las autoridades, de quien ejerce el poder en el estado, para que estos impedimentos que hay para que el estado progrese, y que se apegue a un estado de derecho para que no sean carne de cañón de políticos que se aprovecharon de su oposición y que impidan que esta carretera específicamente, que León ha soñado durante muchos años y que San Miguel ha exigido, se lleve a cabo, que no se haga esto un caldo de cultivo para que ciertos políticos aprovechen la situación y que frenen el desarrollo de nuestro estado”, declaró Arena Barroso.

Dijo que el sector empresarial tiene varios años conociendo el proyecto, por lo cual exigen al gobierno del estado que ya se convierta en una realidad que favorecerá a los leoneses, ya que además de conectar a la ciudad más grande del estado con la ciudad más importante culturalmente del centro del país, también se llegará más rápido a Dolores Hidalgo y a ciudades de la zona norte de Guanajuato.

“Tenemos ya muchos años conociendo este proyecto y exigiendo que se construya, también porque es un crimen que estando tan cerca de San Miguel, hagamos dos horas y media, cuándo deberíamos hacer una y media, está mucho mejor conectada con el centro de la República o la Ciudad de México que con León, que es un polo de desarrollo muy importante y nosotros tenemos una pésima carretera de conexión.

Lamentó que llega más gente de la capital del país que están más alejados que leoneses, y explicó que ciudadanos de la ciudad de Monterrey viajan por mejores carreteras y los vecinos de la Ciudad de México, que los mismos leoneses por la falta de conectividad.

“Además de que a mucha gente le da miedo a transitar por una carretera que es totalmente insegura por el gran tráfico que ya se está generando y el tema de las bodas ha detonado un gran flujo en esa carretera, por eso necesitamos solucionar con una autopista como la que está proyectada y que está parada”, concluyó.