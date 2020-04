Gimnasios son los que menos caso hacen de cerrar ante la contingencia

León, Guanajuato.- Los responsables de algunos gimnasios en León son las personas que menos caso han hecho caso a las recomendaciones de las autoridades ante la contingencia de salud por el Covid-19.

Esta información la dio a conocer el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez, quien dijo que estos espacios públicos son de los pocos que no han acatado las órdenes para mantener las puertas cerradas para evitar la aglomeración y por ende, el contagio del virus.

Dijo que continuarán haciendo recorridos para verificar dichos lugares y que en caso de ser necesario podrían ser multados por los jueces cívicos, quienes están facultados para ello.

Además, informó que en los diversos Centros Policíacos, conocidos como Cepol, se colocarán arcos sanitizantes para que las personas que ingresen se desinfecten. Los arcos son como el que ya se instaló en la estación del Sistema Integrado de Transporte (SIT) Delta.

Sobre la opinión que las autoridades federales de no utilizar los arcos sanitizadores, el director afirmó que los que compró el municipio de León cumplen con todos los requerimientos y están certificados por la Cofepris (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios).

Los arcos son una cabina de desinfección y un túnel, explicó. “Los túneles ocasionan aerosoles porque, en el momento que sale a presión el líquido sanitizante, generan vapores que se quedan en el interior de estos túneles y al momento de ir pasando las personas (hay algunos que concentran desde 5 hasta 20 personas de acuerdo con la extensión), sí representan un riesgo importante porque las personas están aspirando estos aerosoles y si alguien tenía un virus ya se dispersó y la respiró el que venía atrás de él”.

“Los instalados en León, están diseñados para que solamente una persona vaya pasando por tiempos. Lo que se le pide a la persona es que en el momento que esté bajo el arco y que se activa de manera automática el sanitizante, contenga la respiración durante 4 segundos, cierre sus ojos y gire en 360 grados, esto con el objetivo de eliminar, en ese momento, cualquier virus o bacteria que pudiera traer en sus ropas y/u objetos que pudieran traer”, indicó.

Agregó que “si al subirnos al transporte público, alguien tose, por ejemplo, a nuestra espalda ahí quedó el virus, ni cuenta nos dimos que ya fuimos portadores del virus en nuestras ropas. Lo que hacemos con estos arcos es eliminar justo ese riesgo”.

Y reconoció que, con el rocío del sanitizante de estos arcos, no se eliminan al 100 por ciento los riesgos de contagio. Simplemente es una herramienta más de prevención.

Sobre el uso de cubrebocas

Dijo que “no es una solución para evitar enfermarnos. No piensen que ya por traer cubrebocas ya puedo salir a la calle sin problemas y no respetar el quédate en casa. Esto es únicamente recomendado para aquellos lugares muy en particular en el transporte público; donde es imposible tener ahorita una sana distancia. Ahí estamos recomendando el uso de cubrebocas”.

“Pedimos a todos nuestros ciudadanos que sean respetuosos de estas medidas, que sepan el porqué de cada una de ellas”. Finalizó.