Arcelia sobrevivió al cáncer pero perdió a su familia

León.- Arcelia tiene 55 años, es sobreviviente del cáncer de mamá que le fue detectado hace diez años. Le quedaron secuelas, ceguera parcial en sus dos ojos, marcas en su cuerpo, piel áspera, la extirpación de sus dos senos, pero la que más le dolió, fue la ruptura de su familia. El camino no ha sido fácil para ella, pues después de innumerables quimioterapias y cirugías, ella se ha visto sola en la vida y ahora trabaja para mantenerse.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Su caso inició en el año 2012 cuando después de varios malestares decidió hacer un chequeo médico. El diagnóstico fue cáncer de mama avanzado, por lo que no había tiempo que perder y tenía que iniciar de inmediato con el tratamiento.

Le programaron quimioterapias cada quince días, por seis meses y el tratamiento no funcionó. Lo siguiente, fue extirpar su seno izquierdo, unas semanas después, fue el derecho. Las quimioterapias siguieron.

Después de casi tres años, el proceso terminó: estaba libre de cáncer. “Recuerdo que el doctor me dijo, ya eres libre de tu enfermedad, pero siempre hay riesgo de que reaparezca, por ello tienes que hacer revisiones médicas mensuales, estaba contenta pero desde ese día siempre tuve el temor de que regresara”. Cuenta Arcelia.

Los días siguientes fueron difíciles, estaba curada, pero su aspecto físico le bajó la moral y la autoestima. No tenía cabello, su piel era flácida, le faltaban sus senos, no tenía fuerzas. Ello llevó a un distanciamiento con su esposo, quien decidió divorciarse a pesar de que lo más difícil ya había pasado.

Local Mujeres ayudan a mujeres en el mes de la salud

Tres de sus cuatro hijos, decidieron seguir a su padre y solo una de sus hijas, casada, le dio asilo, a cambio de que se hiciera cargo de las labores domésticas.

Debido al estrés al que era sometida, decidió vivir con una tía, mucho mayor que ella, quien también está enferma y la que le hace compañía al tiempo que gana algo de dinero, por cuidarla.

“Mis primos me pagan por cuidarla, tengo casa y comida, gano poquito dinero pero me alcanza, necesito trasplantes de córnea pero es muy difícil y me ayudo con los lentes para ver un poco mejor, estoy tranquila ahora y solo espero que la enfermedad no regrese”. Dice Arcelia, resignada.

Cifras

De acuerdo a cifras del INEGI, durante 2021, 90 mil 525 personas murieron por tumores malignos en México lo que representó el 8.1 % del total de defunciones en el país. De esta cifra, 7 mil 973 muertes por cáncer de mama, de las cuales 99.4 % fueron mujeres y 0.6 %, hombres.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisó que de la cifra anterior, 7 mil 925 (99.4 %) fueron mujeres y 48 (0.6 %), hombres. De las defunciones en mujeres por tumores malignos, 17 % se debió a este cáncer.

La tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Los estados con las tasas más altas fueron: Colima (26.94), Tamaulipas (24.49), Sonora (23.59), Chihuahua (23.07) y Ciudad de México (22.73). Tlaxcala (10.36), Chiapas (11.65), Guerrero (11.69), Quintana Roo (12.19) y Oaxaca (12.66) reportaron las tasas más bajas.

Prevención

En Guanajuato, autoridades de salud trabajan en la prevención de este padecimiento y otorgan servicios de diagnóstico complementario como el ultrasonido mamario y la biopsia, lo que permiten realizar un diagnóstico de certeza y evaluar el grado de lesión.

Estos estudios, se pueden realizar en unidades especializadas para el tratamiento oncológico que prevé tratamiento con quimioterapia o radioterapia de acuerdo al requerimiento de cada paciente el Hospital General de Silao, Hospital General de Irapuato, Hospital General de León y en los Hospitales Maternos de León, Irapuato y Celaya.

Rehabilitación en Guanajuato

La Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, informó que parte fundamental del tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama es recuperar la imagen corporal de la mujer que fue sometida a una mastectomía a causa del cáncer, esto no solo tiene un fin estético, sino que mejora la calidad de vida de la mujer la cual presenta muchos cambios en su estilo de vida posterior al cáncer y donde esta intervención mejora su supervivencia a 5 años, actualmente se han beneficiando a 40 mujeres con la colocación de implantes mamarios.

DATOS: