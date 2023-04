“Aquí en León vamos con todo”: Ale Gutiérrez rumbo a elecciones 2024

León, Gto.- Tras ser cuestionada sobre una aparente ventaja que tiene Libia García a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato para buscar la candidatura de su partido para el 2024, Alejandra Gutiérrez dijo “aquí en León vamos con todo”.

Sobre el home run rumbo a la gubernatura, la presidenta municipal de la ciudad zapatera comentó que siempre ha sostenido que la mejor carta de presentación es el trabajo de cada persona y la cercanía con la gente y que incluso ya no va al 100 sino en una velocidad parecida a la del Rally.

“Yo lo que siempre les he dicho que la mejor carta de presentación es tu trabajo y la cercanía con la gente. Yo lo que les puedo decir que aquí en León vamos con todo y con el acelerador al 100, es más ya ni al 100, como el Rally”, dijo sobre su trabajo.

Enfatizó luego de que ambas panistas fueron vistas el jueves en el partido inaugural de los Bravos, y de las cuales, sus nombres de escuchan más fuertes al interior del PAN para encabezar la planilla para la gubernatura de Guanajuato en el 2024, aunque las dos ha dicho que todavía no son los tiempos.

Referente a que sí su esposo, Eduardo Ramírez, está trabajando el proyecto político de Alejandra Gutiérrez para el próximo año, la alcaldesa comentó que desconoce de dónde sacan tanta “novela y chismes”, pero que seguramente son por parte de alguien que tiene intereses particulares.

“Yo no sé de dónde sacan tanta novela, hasta parece que son escritores, no sé a quién le interesa generar ese tipo de chismes, pero lo comento muy claro, yo les he dicho que claro que me interesa buscarla, que estamos esperando los tiempos y mi marido se dedica únicamente a lo del DIF y yo creo que ahí son malas lenguas con intereses muy ocultos”, concluyó.