“Aquí en Guanajuato no nos gustan los que se cambian de chaqueta”: Jorge Espadas

León, Gto.- El diputado federal del PAN, Jorge Espadas, dijo que en Guanajuato no les gustan los que se “cambian de chaqueta”. Esto refiriéndose al cambio de Justino Arriaga de Acción Nacional por Morena.

La mañana de este lunes trascendió que el ex alcalde de Salamanca se cambió de partido, incluso circularon fotografías donde se dejó ver con el secretario de gobernación, el morenista Adán Augusto López.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La situación generó controversia entre los panistas de Guanajuato y dijeron que en el grupo parlamentario blanquiazul no necesitan su voto.

“Cada voto que él obtuvo en Salamanca es un voto que se le dio a la plataforma política electoral del PAN en materia legislativa. Los ciudadanos votaron por esa oferta que les llevó a cambiarse a una plataforma distinta, cambiar sus principios de la noche a la mañana creo que nos dibuja a cada uno de cuerpo completo”, comentó.

Local De acuerdo a Cinthya Chávez las 19 concesionarias han infringido la ley

Además, Jorge Espadas leyó la cartilla de todos los puestos de elección popular que obtuvo Justino Arriaga abanderado por el PAN, entre ellos tres diputaciones y la alcaldía en la ciudad petrolera, sin embargo dijo que no lo quiere calificar de ninguna manera.

“Yo creo que Justino obtuvo de la ciudadanía y de las ciudadanas y ciudadanos que apoyan al PAN tres diputaciones federales y una alcaldía, no lo podría yo calificar ni lo quiero calificar de ninguna manera, no creo que esté tomando una buena decisión, pero es finalmente su decisión, él tendrá sus consecuencias y lo que sí me queda muy claro es que aquí en Guanajuato no nos gustan los que se cambian de chaqueta, no nos gustan”, agregó.

El legislador comentó que la noticia no es nueva para ellos, ya que había rumores fuertes sobre su cambio de partido, sin embargo el sábado cuando le preguntó directamente Justino Arriaga se lo negó y dos días después la noticia se hizo oficial.

Dijo que hasta el momento no sabe de más panistas que están en busca de otro partido y que si él se fuera sería sólo con una coalición, de otra forma no hay manera.