Apunta Guanajuato a liderar en Mentefactura en el país

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Guanajuato no se va a rezagar, Guanajuato tomará otro camino y que es el mismo que en su momento tomaron Hong Kong, Singapur, Taiwán o Corea del Sur y que los llevó a ser no sólo líderes en manufactura, sino también líderes en Mentefactura; con esto, en Guanajuato no sólo habrá empleos, sino que serán mejor pagados, además de que será creado un ecosistema para que quienes quieran emprender lo puedan hacer para entablar negocios ya no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial.

Así lo señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en entrevista con Organización Editorial Mexicana explicó que el proyecto “Valle de la Mentefactura” no sólo está dedicado a las empresas que están instaladas en el estado, sino que cualquier persona puede ingresar a este nuevo modelo que ya está funcionando en el mundo y que también tiene beneficios sociales y hasta ambientales, en donde la innovación y la creatividad serán el valor agregado para los trabajadores, los comercios y los proyectos del futuro.

“La gente a veces confunde, piensa que el tema de Mentefactura es sólo para un tema de industria, pero no, la Mentefactura es precisamente todo lo que es creación con la mente, por ejemplo, los artistas, los diseñadores, los compositores o incluso para quien tiene la innovación social, por ejemplo para poder reciclar y crear muebles con ellos o quien crea obras de arte a través del reciclaje, es decir, la Mentefactura va más allá de la industria, va hacia los artesanos con el e-Commerce, es decir, es una gran oportunidad que tienen todos los guanajuatenses de integrarse en esta cadena”, señaló.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato tiene la inmejorable oportunidad de dar ese salto de ser un líder en tema de manufactura a convertirse en el líder de la Mentefactura, para que por ejemplo ya no sólo armar los vehículos en el estado, sino también diseñar los futuros vehículos que habrán de requerir los mercados internacionales.

Guanajuato por la ruta correcta

El gobernador de Guanajuato señaló que el estado está transitando por un rumbo distinto hacia el que se pretende desde el Gobierno Federal, pues tiene que aprovechar todo ese ecosistema de oportunidades que tiene, para mantener ese liderazgo industrial que tiene y no sólo eso, dar el salto a partir de ya hacia el futuro que está presente en otras partes del mundo.

“Precisamente eso nos hace diferentes y eso nos da la oportunidad de ir en una ruta distinta al Gobierno Federal, que no es que esté mal, sino que son diferentes y la verdad creo que Guanajuato está tomando la ruta que siguieron países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong y que hoy los ves y el ingreso que tiene cada familia en estos países es muy superior al que tiene México y esto lo lograron a estos avances y a atreverse y yo creo que no choca con el Gobierno Federal, sino simplemente va en otra ruta, que creo que es la ruta correcta y no lo creo yo, solamente, lo creen expertos como (Juan José) Goñi, el creador del término Mentefactura, o como el embajador de la Comunidad Europea en México (Gautier Mignot), es decir, esta es la ruta que tenemos que seguir”.

Todos pueden entrar al Valle de la Mentefactura

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como la pandemia, aceleraron el tema digital y de innovación y en donde Guanajuato y por ello llamó a la ciudadanía guanajuatense a apropiarse de este proyecto, pues todos caben en el Valle de la Mentefactura.

“Que hagan suyo el proyecto del Valle de la Mentefactura, que se interesen, que se metan a la página de Idea GTO y que por ahí entren por esa puerta a ese mundo tan importante, porque es innovación en todo, no nada más las industrias, es también innovación social en las colonias, con el reciclaje, con el manejo del Pet, con mucho que se puede hacer para ser sustentables, que si tienes un negocio y hoy vendes en una placita, puedes entrarle al e-Commerce, como le hacen los que fabrican los molcajetes en Comonfort, y hoy están vendiendo en todo el mundo. Esto es una política pública, es de todos y el Valle de la Mentefactura es el futuro de Guanajuato, ya lo verán”.

El gobernador de Guanajuato explicó que se decidió nombrarle el Valle de la Mentefactura porque precisamente estaban todos los componentes en el estado, pero cada quien hacía esfuerzos aislados y sólo faltaba darle un rumbo a cada uno de esos esfuerzos que de por sí solos ya generan resultados, unidos y con rumbo deberán generar más.

“Por fin llega alguien que articule, que es el gobierno, y que es muy bueno, porque ningún estado está haciendo esto, no hay otro estado que esté hablando de esto, nadie trae este tema porque muchos están pensando sólo en resolver lo urgente, que es la pandemia, la crisis económica, la inseguridad, pero no traen la visión de futuro a 20, 30 años, es decir, hacia dónde queremos ir, nosotros sí y estamos preparándonos para la reconversión del auto eléctrico, lo cual nos va a poner otra vez por delante, nos va aventajar con respecto a los otros estados”.

A consolidarse como el nodo logístico más importante de México

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que aprovechar los beneficios de la Mentefactura, sumado al proyecto para consolidar al estado como el nodo logístico más importante de México, hará que el estado en los años venideros pueda estar a la altura de las demandas de los mercados mundiales, precisamente por apostarle a la innovación.

“Son procesos largos, los ves consolidados, pero es un proceso, o sea ya se empieza a ver este ecosistema, ya está el ecosistema, desde hace dos años que arrancamos con la Hannover Messe fue la punta del lanzamiento, el kick off, donde presentamos en sociedad lo que es la Industria 4.0 y a partir de esa fecha empezaron a llegar empresas más importantes, empresas guanajuatenses empezaron a diseñar, a crear, a reconocerse como parte de este ecosistema y hoy es la consolidación del proyecto de las líneas estratégicas, pero de esto se van a empezar a ver los resultados en 5, 10, 15, 20, 30 años hasta ver consolidado el Valle.

“Yo creo que va a ser más rápido de lo que esperamos, por una sencilla razón: el mundo cambió muy rápido por la pandemia y eso metió el acelerador, sumado a la aprobación del TMEC, estamos entrando en una dinámica de aceleración, entonces yo creo que en los próximos 10, 15 años se verá todo esto como una realidad”.

Más ventajas laborales

Con respecto al temor que algunos sindicatos han mostrado por la conversión hacia la Industria 4.0, la cual tiene la particularidad de ser manejada por robots y sistemas digitales, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que eso debe ser visto más bien como una ventaja, pues los trabajos evolucionarán y por ende serán mejor pagados.

“Los empleos se van modernizando, porque ese robot que va a construir, que va a cargar la puerta pesada, hoy la carga el obrero, la va a cargar el robot, pero ese robot necesita mantenimiento, quien lo programe, quien lo diseñe, quien lo controle, entonces van a evolucionar los empleos y gana mejor quien diseña un robot, quien lo diseña, quien lo programa que quien arma la puerta, entonces son empleos diferentes, pero mejor pagados, entonces nos va a ir bien en ese sentido”.