Apuestan por prendas elaboradas con PET

Con siete botellas de PET, una empresa crea playeras cuyo precio oscila en los $330 pesos, esto forma parte de la nueva apuesta de la industria de la moda, no sólo para los centennials, sino para personas en general que están preocupadas por el planeta.

Lo importante es comenzar a cambiar un poco la mentalidad porque la humanidad continúa con la generación de plástico, pero “ahora es darle un segundo uso a través de la moda. Nosotros es lo que queremos implementar, ya que la industria textil es la segunda que más contamina en el mundo y darle un giro de 360 grados es valorar que todavía podemos hacer algo por el medio ambiente”, explicó Abigail Ramírez, directora general de la empresa.

La venta de este producto por el momento es a través de redes sociales, no sólo en México sino Estados Unidos, tienen la marca “Guanajuato”, gracias a lo que han tenido ventas considerables, por lo que el gobierno del estado impulsa.

Comentó que es un nuevo modelo de negocio que lleva algún tiempo en Europa, pero en Guanajuato la empresa De Judas es la primera que utiliza este tipo de tela, aunque en el país hay otras marcas que apuestan por el tema.

“Nos estamos dando cuenta de que el cambio climático ya nos alcanzó, no es un supuesto, ya está aquí y yo considero que hasta que no tengamos un poco de temor de que en serio van a pasar las cosas, es que tomamos en cuenta que podemos generar todavía cambios en nuestra alimentación y consumo de cualquier cosa. Nosotros estamos muy enfocados al tema del agua porque es algo que nos atañe a todos y es muy básico porque el agua no solamente la desperdiciamos en la industria textil también en el alimento cuando no lo consumimos o lo desperdiciamos al final es agua, es nuestro granito de arena”, precisó.

La empresaria compra las telas con un proveedor mexicano, que se encarga de fundir del proceso en el que no se utiliza agua y las botellas que se utilizan sólo se separan por colores.

“Se funden las botellas de plástico y a través de él se va a haciendo un hilo que justo se va tejiendo para generar los rollos de las telas”, recalcó.

Por otro lado, apostaron porque las mujeres consumieran sus productos, pero se llevaron la sorpresa de que son los hombres quienes mayormente compran este tipo de prendas.

Buscan exclusividad

La producción que tienen es corta porque la industria de la moda a través del fast fashion hace producciones inmensa y buscan evitar eso para que sus clientes se sientan identificados que no vea diseños con lo mismo en cualquier lugar al que va, es la exclusividad parte de ayudar al medio ambiente.

“Nosotros podemos hacer el diseño de las prendas, nosotros si hacemos los gráficos, el diseño y confección en general de los productos que elaboramos. Utilizamos tintas eco amigables”, mencionó.

Dijo que el proceso es que las botellas se funden, tienen dos tipos de telas, una de ellas tiene un poco más de PET y la otra es algodón regenerado, muy similar a lo que ya se conoce, la de PET es similar a la dry fit.

Ropa envuelta en papel con semillas

“Nosotros en lugar de poner una etiqueta convencional de cartón metemos el papel semilla con la idea de que el consumidor no tire la etiqueta y sea desperdicio, sino que justo vuela integrar estas semillas en su jardín en una macetita y tenga una planta en su casa”, explicó

La empresaria compartió que el papel semilla se genera de desperdicio y le agregan semillas pequeñas, que no intervenga mucho en la producción de la impresión, lo que dependerá de la producción que tienen, es un papel se planta.

Finalmente aseguró que algo muy valioso es que no importan, todo lo elaborado en México y en Guanajuato, por lo que invitó a consumir los productos hechos en Guanajuato e impulsar la economía local para mantener el empleo.