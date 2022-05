Apuestan a la seguridad con alumbrado público en los Tepetates

El secretario de Vinculación y Atención a los leoneses, Daniel Campos Lango, dio a conocer que en el mes de septiembre se abrirá nuevamente la página para que leoneses comienzan a inscribir todos los proyectos de obra pública que la ciudadanía quieran que se realicen en esta ciudad y se elijan en enero del próximo año en el que 50% de las tareas electas en la consulta se destinaron para espacios públicos, 30% pavimentaciones y el 20% para alumbrado público.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a habitantes de Los Arcos, San Isidro de los López, Arboledas de los López y La Cinta, la tarde de este martes arrancó la instalación de alumbrado público en los Tepetates, obra con presupuesto participativo elegida en la consulta “Participa León”.

Local Silao, Nestlé y DIF firman convenio en pro de las comunidades

Daniel Campos mencionó que fueron electas 15 obras en toda la ciudad, entre ellas este arranque de alumbrado que a la par se iniciaron obras de revestimiento y rehabilitación de caminos rurales, con un monto de más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con el director de Obra Pública en León, Israel Martinez Martinez, estas obras deben ser concluidas en tres meses y respecto al mejoramiento del camino Nuevo Valle de Moreno entre cuatro o cinco meses que es un revestimiento para mejorar las condiciones del pavimento.

“Las tareas son para darle mayor seguridad a la gente con esta iluminación led ya que les genera mejor confiabilidad a los habitantes al transitar por los bulevares”.

Martínez Martínez dio a conocer que están en proceso de una licitación grande para abarcar más de siete mil luminarias, con una inversión de 100 millones de pesos.

Por su parte la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez mencionó que el alumbrado led en la comunidad Los Tepetates son obras sociales que cambian la vida de los habitantes.

“Le apostamos a que ustedes decidan, ustedes son la voz que nos mueven porque saben lo que les duele, estas obras no son para que se vea bonito es para que se trasladen rápido al médico, para que dediquen menos tiempo en estarse trasladando, para que no lleguen enlodados o no haya inseguridad”, mencionó Ale Gutiérrez.

Maribel Velázquez Romero, vecina de Otates Sur comentó “con este revestimiento y rehabilitación del camino a Nuevo Valle vamos a hacer beneficiados habitantes de varias comunidades, nuestros hijos serán beneficiados con mejores caminos cuando se trasladen a la escuela y familias que dependen de esta vereda que bajan a vender sus productos del campo a la ciudad, además que si hay una emergencia médica, nos podremos trasladar más rápido”.

Es de mencionar que estas obras son parte de escucha ciudadana ¡Participa León!, en el que leoneses votaron y decidieron el destino de los recursos públicos para obras prioritarias en su delegación y colonia.