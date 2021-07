Apuesta Guanajuato a la recomposición del tejido social a través de los jóvenes

Dos mil millones de pesos fueron invertidos en por el actual gobierno en impulso social, para recomponer el tejido social del estado de Guanajuato, para prevenir que los adolescentes se vayan por el camino equivocado, destacó el Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al encabezar el acto inaugural del Parque de Activación Física y Convivencia Social en la colonia Real Providencia.

Habló de la importancia de fomentar la activación física y la convivencia social, para que las familias tengan lugares de esparcimiento en donde puedan estrechar los lazos de amistad y la sana convivencia con los familiares y amigos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Faltan mil 200 mdp de inversión en Obra Pública en Guanajuato

Lamentó el hecho de que un adolescente de tan solo 15 años de edad haya ultimado a balazos a dos mujeres y herido a una bebé de 9 meses, dijo en tono reflexivo ¿Debemos preguntarnos cuál fue la causa que orilló a este adolescente a cometer este delito?¿Qué lo orilló a involucrarse en el crimen organizado?

Aclaró que precisamente su gobierno invierte en la mejora de la persona, porque es la parte principal en donde se debe invertir, dar el empujón a la gente que no tiene una casa para vivir, en los que no tienen identidad, porque aún no tramitan su acta de nacimiento, documento esencial para realizar infinidad de trámites que permiten el desarrollo del individuo.

Ante los empresarios les explicó de la necesidad de invertir en más parques de activación física y de sana convivencia en las colonias, de invertir en la educación y capacitación de la gente para que tenga una forma de cumplir con sus compromisos económicos y de tener una familia estable que permita tener un tejido social sólido.

Habló de la importancia que en el seno familiar se establezcan límites y valores, que ayuden a sus hijos a desarrollarse a través de la educación y de los principios, para evitar que más adolescentes busquen el camino fácil de involucrarse en el crimen organizado, porque finalmente destruyen su vida y la de sus familias.

Expresó que actualmente el municipio de León cuenta con más de mil patrullas, de elementos policiales bien preparados y equipados que ayudan a que el delito no quede impune, sin embargo nosotros debemos prevenir los hechos delictivos fortaleciendo el tejido social, debido a lo anterior la administración invierte cada día más en espacios que permiten al individuo desarrollarse en armonía.

Invierten 11 millones de pesos en parque

El director de Obras Públicas Municipales Carlos Cortés Galván informó que en el parque de activación física y convivencia social de Real Providencia se invirtieron 11 millones de pesos con recursos estatales, mismos que fueron utilizados en el camino, en la instalación de aparatos, para que los vecinos se puedan ejercitar en una palabra Grande y en otras 9 pequeñas, canchas de usos múltiples, alumbrado Led, además de que se incluirán 10 lámparas Leds más para que los vecinos puedan ejercitarse también en las noches.

El parque permite a los vecinos de Real Providencia, San Felipe y San Manuel, tener un espacio para ejercitarse y convivir sanamente con familiares y amigos.

El Alcalde de León Héctor López Santillana felicitó a los colonos, por ser ciudadanos activos y no pasivos, que intervienen en obras en su comunidad y buscan el desarrollo de sus espacios públicos y principalmente que cuidan las áreas verdes y aparatos para ejercitarse.

La ciudadana María Elena Zapata agradeció el apoyo a las autoridades locales y estatales, por la entrega del parque de activación física y sana convivencia, que será de beneficio para los pobladores de la zona.

Cabe señalar que se han invertido 85 millones de pesos en el equipamiento y mejoramiento de 17 parques de las diferentes colonias de la ciudad.