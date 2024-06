Aprueban empresarios guanajuatenses perfil de Marcelo Ebrard como secretario de Economía federal

León, Gto.- El presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, calificó como un buen perfil a Marcelo Ebrard Casaubón tras ser nombrado como el secretario de Economía a nivel federal para el siguiente sexenio.

Sin embargo, el empresario pidió a los gobiernos que al elegir estos cargos públicos no se pierda la meritocracia y que sea gente capacitada y no por cumplir con compromisos o compadrazgos.

“Sin duda Marcelo Ebrard es un buen perfil, nada más que no se pierda la democracia, el estado de derecho, la calidad, la certidumbre y sobre todo la meritocracia, necesitamos que esos puestos sean por personas que estén precisamente capacitados, no se valen compromisos, compadrazgos, tiene que ser el que sea, nos caiga bien o no, pero si tienen las tablas, la capacidad, el perfil y cumple con lo que se requiere en beneficio para los mexicanos eso es lo que se deben de fijar”, dijo.

Esto luego de que la semana pasada, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer parte de su equipo de trabajo donde aparece Marcelo Ebrard como titular de la secretaría de Economía para el siguiente sexenio 2024-2030.

El empresario leonés comentó que lo mismo debe ocurrir en Guanajuato luego de que se dio a conocer que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, propuso ante el Congreso a Elvia Oralia del Pilar Durán, esposa del fiscal Carlos Zamarripa, como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

“Si ella tiene la preparación, el perfil ya vamos de gane, aquí yo creo que el tema es que son acciones que luego generan confusión, incertidumbre o malos pensamientos vamos a decirlo así, entonces ahí hay que cuidar la forma, el fondo, pero lo que se debe priorizar aquí y en China es que las personas preparadas que cuenten con el perfil de lo que se necesita en sos puestos".

“No conozco el perfil que se requiere ni el de la licenciada, entonces no me atrevo a dar una opinión, lo que sí te digo es que necesitamos que todos hasta para regidores, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República no es cualquier cosa”, agregó.