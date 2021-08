Aprueba CTM vigilancia en CCT de la GM, para proteger a trabajadores de sindicatos extranjeros

El dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, Héctor Hugo Varela Flores, comentó que la participación del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizará que los trabajadores de la planta armadora General Motors (GM) en Silao, puedan votar libremente por aceptar o no su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y que organizaciones extranjeras de Estados Unidos y Canadá no interfieran en el proceso de garantizar los derechos de los colaboradores.

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente que más gente observe, la CTM está totalmente dispuesta a respetar la voluntad de los trabajadores, lo único que nosotros decimos es que sí no permitimos la intromisión sobre todo de sindicatos de otros países, en donde simplemente no tienen lo que tenemos en México”, comentó.

Varela Flores comentó que no tienen ningún problema de contar con la participación de organizaciones sindicales confiables, que estén a favor de conservar los trabajos de los guanajuatenses y que no venga a afectar las fuentes de empleo que se generan en el estado, creando dudas y malas prácticas.

“Lo único que decimos es que dejen que la gente siga por sí misma y que no se metan, que no financien, que no hagan cosas que ellos no admitían, o sea tanto tiempo que tenemos aquí, ya 2 años financiando movimientos en contra del sindicalismo en General Motors y no se vale”, mencionó.

Desde el 20 de mayo del presente año, se informó que visores externos al sindicato de General Motors estarían vigilando el proceso de votación para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, con objeto de escrutinio internacional para garantizar su validez.

Las organizaciones interesadas en vigilar el proceso eran Unifor the Union le syndicat con sede en Canadá, United Auto Workers, con presencia en los Estados Unidos de América y Canadá y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, Suiza, mismos que solicitaron al Gobierno de México participen como observadores.

Por lo anterior el dirigente estatal de la CTM comentó que algunas organizaciones internacionales solo están viendo la forma de afectar los trabajos de los guanajuatenses, pues llegan a alterar la paz laboral y en algún momento pueden afectar la productividad de la empresa armadora.

“Los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, están haciendo lo que a ellos les corresponde, que es generar empleo en sus países pero quitándole a nosotros, obviamente la planta no va a cerrar, pero sí podría quitar volumen, de hacer una camioneta cada minuto, a lo mejor hacemos una cada dos minutos y eso significa que mucha gente pueda perder su empleo”, mencionó.

Por el momento el proceso de votación para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo de más de 6 mil trabajadores sindicalizados en la planta General Motors de Silao, se mantiene en pie, pues se llevará a cabo en el hotel Holiday Inn del municipio mencionado, los días martes 17 y miércoles 18 de agosto. Pese a que la CTM desde México solicitó que se pospusiera debido a los casos positivos de covid-19 en Guanajuato, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha confirmado nada al respecto de mover la fecha.