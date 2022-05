Aprovechan la Ruta León en el centro de la ciudad [FOTOS Y VIDEO]

León Guanajuato.- Leoneses, turistas y visitantes de la Zona Centro, disfrutaron del arranque de Ruta León, una opción más dentro de las actividades del fin de semana en León, la cual además de ofrecer vías recreativas, incentivará a la economía del primer cuadro de la ciudad.

Por la mañana, mediante un acto protocolario en el que estuvieron presentes autoridades municipales, colectivos leoneses y la ciudadanía en general, se dio el banderazo oficial para la Ruta León, bajo el lema “Vive tu ciudad”, la cual es un recorrido de 3.5 kilometros que inicia desde la zona peatonal hasta Explora, pasando por sitios históricos y de recreación.

En el arranque del recorrido estuvieron presentes los colectivos: Rollers León, Biciescuela, Mujeres Ciclistas de León, Capital Ciclista, Urbe, Monkeys Club, Fridas, entre otros. Mismos que fueron representados por Frida Reyes, esta última agradeció el espacio para “rodar”, al mismo tiempo que recordó que tiempo atrás León era un pueblo de ciclistas y mencionó que estos grupos buscarán que vuelva a ser una ciudad que utilice cada vez más este medio de transporte sustentable y que las calles del Centro Histórico vuelvan a ser caminables por las personas y así bajar los niveles de automóviles en esta zona.

De acuerdo al crecimiento del padrón vehicular, aproximadamente en 30 años más con las tasas de crecimiento de vehículos que León presenta, se tendrán más vehículos que personas, a lo que la directora general de movilidad, Cynthia Chavez Ríos reconoció que no hay infraestructura, ni recursos suficientes para generar vialidades y espacios para los vehículos.

“Es momento de generar acciones que nos permitan cambiar de forma de transporte, que nos permitan orientarlos a una movilidad sustentable y bajo el concepto de vía recreactiva y fomentar la reactivación económica, disfruten de la zona, vivan su ciudad, consuman lo que ofrece estos 3.5 kilómetros de recorrido, la invitación es cada domingo de 9:00 am a 1:00 pm”, mencionó.

Por otra parte, el vicepresidente de la Vicepresidencia Centro Histórico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de León, Marco Antonio Guerrero Reynoso, aseguró que este programa “Ruta León” beneficiará a los cerca de 400 comerciantes de la Zona Centro, con la atracción de nuevos clientes .

“Nosotros mandamos a lo largo de la semana información sobre este nuevo programa, les pedimos a los comerciantes que participaran con promociones, descuentos, paquetes, etcétera; que vieran sus horarios y los ajustaran para aprovechar las ventas.

Nos gustaría llegar a un 20 o 30% de los comerciantes del Centro Histórico que abrieran y se integrarán al programa, de inicio porque no tiene fecha de término, yo espero que conforme pasen las semanas y los meses, se vayan integrando mucho más comerciantes y que cada quien ofrezca cosas diferentes, que cada quien en las diferentes partes de la ruta León, hagan cosas llamativas, atractivas para atraer cada vez a más gente que nos visite”, indicó.

Al mediodía se realizó la rifa de ocho bicicletas, donde uno de los ganadores fue el hijo de María Isabel González, quien acudió en compañía de su familia a disfrutar de este recorrido. Sin embargo, uno de sus hijos no contaba con bicicleta, al acercarse a la rifa le fue regalado un boleto para participar y entre los ganadores mencionaron a su hijo de 11 años.

“Me di cuenta por las noticias que iban a cerrar de 9 a 1 desde Explora y que podíamos pasear aquí, no sabía que iban a rifar bicicletas, simplemente salí con mi familia a la Calzada y vimos que regalaban boletos para la rifa de una bicicleta, mi hijo se ganó una de esas, cuando salió el octavo boleto, ya cuando solo faltaba una para ganarse, nos la sacamos nosotros.

Se me hace muy padre que los niños puedan estar en la calle sin estarlos cuidando de los carros, porque no tienes que ir a buscar otro lugar para pasear en familia, aunque me gustaría que fuera más tiempo porque de 9 a 1 se me hace muy poquito, mucha gente apenas va llegando, muchas veces en domingo nos despertamos tarde, en lo que almuerzas, yo creo que sería muy padre que lo dejaran mínimo hasta las 6 de la tarde, si no es mucho pedir”, comentó María Isabel González.

Por otra parte, los establecimientos y comercios que se encontraban en las inmediaciones de la calle Madero lucieron con bastante afluencia de personas, algunos locatarios mencionaron que la gente comenzó a llegar desde muy temprano a consumir.

“Apenas va empezando, no podría decir si nos fue bien o mal, veremos las próximas semanas a ver como van las ventas”, comentó un comerciantes de cebadina ubicado sobre la calle Madero.

Sofía Cardona, organizadora del Tianguis Bazar que se realiza cada 15 días en la calle Madero entre las calles Libertad y Paz, mencionó que comienzan a colocarse a las 12 del día y desde las 11:30 de la mañana las personas se acercaban a adquirir productos exhibidos, por lo que considerará ajustar sus horarios.

“Estas iniciativas hacen que los domingos sea un poco más familiar porque los domingos se estaba perdiendo lo familiar por los antros, ahora hay bastante gente a diferencia de otras ediciones, veremos si se puede ajustar el horario para empezar más temprano el próximo bazar, pero dependerá de las ventas de hoy y hablarlo con cada comerciante para tomar esa decisión”, afirmó.

Algunas de las rutas de transporte público y parte de la circulación vehícular fue desviada, derivando que algunas rutas de transporte cuenten con un recorrido provisional, como lo son las rutas convencionales R-06 y R-16, mientras que la ruta troncal L-08 también contará con una ruta alterna, así como las rutas R-04, R-12, R-24, R-26 y las rutas auxiliares X-05 y X-15.