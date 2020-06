Aprenden pero faltó calidad y atención

Aunque Alejandra Arenas, madre de 6 menores, dijo que sus hijos sí aprendieron durante los dos meses de la cuarentena mediante las plataformas digitales, consideró que sí les faltó más calidad a las clases y la atención de los docentes.

Sus hijos e hijas, tres se encuentran en primaria y los tres restantes en preescolar en una escuela privada de la ciudad, sin embargo, consideró que faltaron más herramientas para que se pudieran aplicar desde casa, además de que ella tampoco tuvo el tiempo suficiente para sentarse con ellos, pues trabaja.

“Yo nunca dejé de trabajar, no tenía el tiempo para dedicarme al 100, aparte a nosotros sólo fue las actividades y nada más, no había explicación alguna, a mí me tocó elaborar el cómo explicarles el tema a tratar”, dijo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El miedo aleja a los clientes

Esta situación se derivó desde que las autoridades de Educación anunciaron que los estudiantes ya no acudirían a la escuela para evitar más contagios por el Covid-19.

Y aunque dijo que le pusieron empeño, reconoció que a sus hijos les faltó más dedicación en las clases como la que normalmente tienen en un aula.

Además del tiempo y la dedicación que los profesores les dan cuando el aprendizaje es de manera presencial.

Sin embargo, dijo que una vez concluido el ciclo escolar, este viernes, van a descansar de la escuela y la contingencia y se van a preparar para arrancar el próximo año lo mejor posible.