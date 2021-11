Apoyos del estado, solo a quienes estén vacunados: Diego Sinhue

León, Gto.- "Vamos a empezar a ponernos un poquito más estrictos fue todo en aquellos que reciben programas de gobierno, pues pedirles que ya estén vacunados, ya no se vale decir no me quiero vacunar porque si me cuide yo cuido a todos" dio a conocer Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

Así lo dijo el ejecutivo estatal al dar a conocer que existe una amplia cantidad de vacunas anticovid para todas aquellas personas que aún no han recibido la primera aplicación.

Queremos lograr una mayor cobertura de guanajuatenses y para eso "Vamos a estar trabajando con la Secretaría de Salud y con el Gobierno Federal para vacunar a la mayor cantidad de gente posible", resaltó en su mensaje en la inauguración de los trabajos de salud que encabeza el Dr. Vagón que desde el lunes se encuentra en León en la Estación del Ferrocarril.

Sin establecer cuáles podrían ser las medidas a aplicar, Rodríguez Vallejo ventiló que podría iniciar con aquellas personas que son beneficiadas con apoyos de parte de gobierno del Estado, para que continúen gozando de los beneficios.