Apoyarán a productores que resienten la falta de lluvias

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que el estado ha empezado a brindar apoyos a productores de trigo y a porcicultores, quienes han comenzado a resentir la falta de agua de lluvia; sin embargo, dejó en claro que el estado aún no puede ser considerado como que esté en sequía, pues las presas que abastecen al campo aún tienen agua.

Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que ante la falta de apoyos federales y la eliminación de programas y subsidios que entregaba el gobierno federal, el gobierno estatal ha tenido que entrarle al quite y uno de esos apoyos ha sido para el sector agroalimentario.

El gobernador dijo que hay agua, pero sí se necesitan las lluvias.

Esto, luego de que productores guanajuatenses manifestaran su preocupación por la falta de lluvias, pero también de dichos apoyos federales, aunado a que el convenio para echar a andar el proyecto “Agua Sí para Guanajuato” lleva algunos meses de retraso, pues tuvo que estar listo en el primer bimestre del año.

Ante esto, el gobernador de Guanajuato dijo que ya han comenzado a apoyar a los productores del estado y señaló que confían en que pronto caigan las lluvias, para con ello el sector ahora sí tenga un año bueno y que permita recuperar los niveles de las presas, como en años anteriores.

“El problema es que en muchos lados estamos entrándole a suplir los recursos federales y no hay recurso que alcance, pero nosotros tenemos una gran relación con el Distrito de Riego 011 y estamos pendientes, estamos trabajando para ver si se tiene un proyecto para el trigo, para los porcicultores, estamos viendo por sector específico, traemos proyectos muy puntuales y yo espero que en poco tiempo esta falta de lluvias termine, todavía estamos en mayo, todavía falta junio, pero la presa Solís me están diciendo que tiene agua, porque está lloviendo mucho para aquél lado de Valle de Bravo, el lado de Toluca, que es con lo que se llena la presa Solís, entonces sequía aún no tenemos en el estado”.

Con respecto a la firma del convenio “Agua Sí para Guanajuato”, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que el gobierno federal aún no ha dado noticias al estado, por lo que esperan que la visita de Adán Augusto el próximo 30 de mayo pueda venir acompañada del anuncio de la firma de dicho convenio.

“Se tiene pendiente la firma del convenio a Guanajuato, ya viene pronto Adán Augusto, hay que preguntarle cómo va a eso”.