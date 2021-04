Apoyará gobernador a Pueblos Mágicos

SALVATIERRA, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que se apoyará a los Pueblos Mágicos sin determinar montos por el asunto de la veda electoral, dijo que el Gobierno Federal retiró los recursos para tan importante programa pero el gobierno del estado no los abandonará.

El Gobernador del Estado dijo que desapareció el fondo del Gobierno Federal para apoyo a los Pueblos Mágicos, asegurando que han hecho grandes esfuerzos para atender el tema por parte del Gobierno Estatal.

“Quiero que sepan que es un tema que la Secretaría de Turismo ha puesto sobre la mesa y siempre se ha mantenido apoyando”.

RECORTES A PRESUPUESTOS DE MUNICIPIOS

Sobre los recortes Federales a los municipios Diego Sinhue señaló que han sacado dos líneas de crédito con una suma importante para Obra Pública; “eso nos ha permitido que Guanajuato sea uno de los estados que tiene Obra Pública, es cierto que en todo el estado hay recortes, pero creo que las medidas que se han hecho contracíclicas para sobrellevar la crisis económica y sanitaria han sido positivas y los resultados ahí están”, comentó.

VISITA A SALVATIERRA

El Gobernador del Estado dijo que no tiene un asunto personal, y ningún otro motivo por el cual no visitar Salvatierra, asegurando que sí ha visitado el municipio, sin embargo no siempre en eventos públicos.

“Hemos hecho una gira por todos los municipios y la veda electoral más la pandemia nos frenó mucho de las giras, ya que hemos tenido momentos muy difíciles al final e inicio de año por lo que estuvimos atendiendo la crisis sanitaria por lo que se limitaba salir a los municipios porque estábamos en un pico muy alto en enero”, comento.

REGRESO A CLASES

“Creemos que se debe regresar pronto, una vez que estén vacunados los maestros, que será del 6 al 11 de mayo, buscaremos un regreso voluntario, porque sabemos que hay muchas personas que no quieren o no pueden mandar a sus hijos, entonces debe ser voluntario, parcial y siempre privilegiando la salud de los niños”, comentó, Diego Sinhue.

RESPETA LAS INSTITUCIONES

Ante la pregunta que si el gobernador está metiendo mano en las elecciones dijo que no lo usen de pretextos que él está trabajando; “siempre los que van perdiendo, no solo en este gobierno, históricamente, han dicho que es una elección de estado, yo creo que son pretextos, yo digo que a mí me dejen chambear y por supuesto que no estoy interviniendo de ninguna manera, yo estoy respetando las leyes y además estoy concentrado en mi trabajo”, comentó, Diego Sigue quien dijo que hay que tenerle toda la confianza al Instituto Electoral y hay que respetar las instituciones.