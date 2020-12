Apoya personal médico del IMSS Guanajuato en Operación Chapultepec

León, Gto.- Ocho trabajadores del IMSS Guanajuato viajaron a la CDMX como apoyo al personal médico que atiende en la capital del país la emergencia sanitaria por Covid-19. La próxima semana lo harán otras más.

Quienes ya se encuentran en la Ciudad de México son dos cuatro médicos, dos médicas y dos subjefas de Enfermería que pertenecen a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León, al Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Celaya, al HGZ No. 21 de León, al HGZ No. 3 de Salamanca y al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13 de Acámbaro.

Para participar en la denominada Operación Chapultepec, el Seguro Social de Guanajuato enviará el lunes y el viernes de la próxima semana a más personal, éste del HGZ No. 2 de Irapuato y de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 52 de San Francisco del Rincón y No. 49 de Celaya.

La Operación Chapultepec consiste en reforzar la atención de enfermos de Covid-19 en la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California, entidades que regresaron a semáforo rojo en días pasados.

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que en una primera etapa serán 602 médicos y personal de enfermería los que se integren al combate de la pandemia en esas tres entidades.

“Es un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos”, indicó en la presentación del programa, en la conferencia matutina del pasado martes.