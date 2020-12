Apoya PAN iniciativa de volver a clases presenciales en enero

León, Gto.- Vemos viable el regreso de estudiantes a aulas para el mes de enero del 2021 pero padres de familia, magisterio y sector salud tendrían que ponerse de acuerdo en definir un modelo de clases que claro debe de incluir el sistema híbrido, y nosotros la apoyamos aseguró Román Cifuentes Negrete presidente del Comité Directivo Estatal del Pan y el Diputado Federal Éctor Jaime Ramírez Barba.

Román Cifuentes consideró que las partes involucradas como padres de familias, magisterio y autoridades pueden diseñar un modelo para trabajar que puede ser con grupos reducidos, grupos escalonados, hay una multiplicidad de posibilidades con las cuales se puede encauzar la vinculación de los niños con el tema educativo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Nosotros no damos la espalda a los guanajuatenses: Román Cifuentes

Dijo, los tres sectores involucrados deben de tener conocimiento de las condiciones y reuniendo los nuevos elementos, para evitar que se sigan presentando este tipo este rezago que también en ese aspecto también es muy grave y es muy malo yo creo que ahí está parte este en este análisis que hagan con las garantías de información, se puede llegar a la mejor conclusión y por supuesto si fuera el caso apoyamos la decisión.

Niños no transiten Covid-19

A decir de Éctor Jaime Ramírez, debe ser definido en qué espacios y en qué momento volver. “Debemos de recordar que en un principio se señalaba que los niños transmitían de manera muy importante el covid-19 y fue desechado y se marca que es conveniente el regreso a clases, obviamente insisto en el cuadro que marque el manejo de la pandemia en la zona local, yo sí veo posibilidades de que pudiera ver un regreso a clases y que tendría que ser manejado con padres, profesores y con las comunidades universitarias”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local León, peor que en julio en contagios de Covid-19

Sobre el manejo del color del semáforo, dijo que se hace con brocha gorda y que tiene la lógica del manejo de la pandemia en base a la ocupación hospitalaria y obviamente ”lo he dicho de una cosa decisión política”. Se pueden hacer pruebas a los maestros, se puede hacer el estudio que hoy se conoce ya con los alumnos no representan riesgo, no veo razones porque no hacerlo finalizó el legislador.