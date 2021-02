Apoya municipio con 600 mil pesos a proyecto de mujeres violentadas

León, Gto.- El proyecto que hace diez años inició un grupo de mujeres violentadas, se ha convertido en un programa que ahora ha recibido de parte del gobierno municipal apoyo económico por 600 mil pesos.

Manos Sanadoras según explicó el director de Economía de León, José Manuel Casanueva, "no solo es para ofrecer un desarrollo económico, sino también para ofrecer un desarrollo de sus diferentes capacidades y no sólo a algunas mujeres, pues lo que se pretende es que más mujeres se sumen al proyecto".

Para acondicionamiento y equipamiento de este llamado Centro de Sanación, el municipio de León ha invertido en una primera etapa 615 mil 480 pesos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Poco importó la pandemia y el frío, los leoneses siguieron la tradición del Día de la Candelaria

"Hay historias de mujeres que no se dan y que no se dará nunca por vencidas; aquí no hay víctimas, eso quedó en el pasado; ahora son constructoras de su propio futuro que decidieron romper con el miedo, la vergüenza y el dolor para reconstruirse", señaló el alcalde Héctor López Santillana.

El presidente municipal recordó que este proyecto lo conoció en un recorrido por la zona de Los Castillos. "Era un movimiento que inició hace 10 años; ellas se reunían en espacios públicos para realizar círculos de paz y de diálogo, dispuestas a transformar su entorno de inseguridad, de violencia y desigualdad".

Dijo que lo han logrado "a partir de experiencias individuales comenzaron una lucha colectiva para que ninguna mujer sea víctima de violencia. No es un simple negocio, es un proyecto comunitario integral que procura no sólo la salud física sino la salud emocional de las mujeres".

Luego de reconocer que el proyecto no surgió de "un escritorio de gobierno", López Santillana mencionó que de los apoyos económicos para emprendedores, 60 % corresponden a mujeres. También mencionó que el año pasado fueron atendidas dos mil mujeres por el grupo especial de la Policía y cinco mil, en el Instituto Municipal, con asesorías psicológicas, jurídicas o laborales.

Finalmente, anunció que este año "los apoyos no se detienen" y prometió "la entrega de cheques para Caminemos Juntas, Atención a mujeres víctimas y sus familias y en términos generales, apoyaremos aquellos proyectos en donde los ciudadanos estén dispuestos a levantar la mano para encontrar la solución a sus problemas".