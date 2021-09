Aplicarán 142 mil 800 vacunas AstraZeneca en León para segundas dosis

León, Gto.- Para completar esquemas de vacunación en población de 40 a 49 años en León, el gobierno Federal destinó 142 mil 800 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, de las cuales 120 mil 300 fueron para Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (identificado mediante sus siglas (ISAPEG) y el resto para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), durante el arranque del primer día de vacunación algunos puntos tuvieron un ligero retraso debido a que hacía falta personal de la Guardia Nacional para comenzar el proceso, pero sí se destinaron dosis para la campaña de inmunización que se tiene considerada del 13 al 16 de septiembre.

El Delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, señaló que las vacunas llegan para atender a la población de 40 a 49 años en su segunda dosis y con ello completar esquema de inmunidad, por lo que pide a la población que puedan tomar en cuenta la prioridad de los biológicos.

“En esta ocasión será la aplicación de segundas dosis de la marca AstraZeneca para los municipios de León en el rango de 40 a 49 años, estamos en espera de nuevos embarques por lo que muy probablemente en próximos días daremos noticias de nuevos municipios para brindar atención directa a la población”, explicó.

En León se habilitaron 13 puntos oficiales de vacunación, tales como la clínica de medicina familiar, ISSSTE, complejo del IMSS, Hospital Materno Infantil de León, Hospital Pediátrico de León, Hospital Comunitario "Las Joyas", CAISES 10 de Mayo, UMAPS Nuevo Valle Moreno, CODE Deportiva León 1, Velaria de la Feria, CAISES León, De La Salle Bajío Américas León, Plaza Venecia y Centro Comercial Mulza.

En el centro UMAPS Nuevo de Valle Moreno fue el que más tarde comenzó con el proceso de vacunación de acuerdo con información de la SSG, en otros puntos como el ISSSTE desde antes de las 8 de la mañana ya se tenía a bastante gente a la espera de su segunda dosis, con filas de poco más de 70 personas a fuera del establecimiento.

En la explanada de la clínica del IMSS T 1 también se generó una gran fila en el bulevar Adolfo López Mateos, hasta la calle Atenas, con cerca de 150 personas a la espera de sus dosis, fuera de la zona de acceso a las dosis.

En el Centro de Salud Miguel Alemán estuvo tranquilo el proceso de vacunación, la gente que llegaba de inmediato accedía a su registro y posteriormente a su vacunación, cabe destacar que los horarios de vacunación son de 8 de la mañana a 8 de la noche y serán aplicadas hasta el jueves 16 de septiembre, dependiendo de la participación ciudadana.

Adultos confían en la protección de la vacuna

Pese a que muchas personas siguen sin creer en la vacuna contra Covid-19, leoneses de 40 a 49 años sí confían en el biológico, pues algunos ya se contagiaron del virus Sars-Cov-2 y afortunadamente no se sintieron graves.

“De hecho yo padecía de una alergia y con la vacuna que me pusieron siento que se me retiró y además no me pegó tan grave, por eso vengo aquí para colocarme la segunda dosis, la vacuna no dice que no nos va a pegar, pero sí que nos va a dar menos fuerte”, comentó Blanca Oñate, quien ya tenía más de una hora de espera en la clínica del IMSS T51.

Otras personas que son padres de familia en León su motivación para colocarse la dosis ha sido que sus hijos no se queden sin su protección, pues conocen de casos en los que los papás fallecieron por el virus Sars-Cov-2 y quedan huérfanos desde los 7 años.

“El sábado murió una señora que dejó a su pequeñita de 7 años y es un dolor ver ahora a esa niñita sin sus papás, por eso me quiero, quiero a mis hijos y a la gente y que se vacunen”, dijo Marisol López.