Aplican tecnología en el campo con drones

La tecnología llegó al campo, presentaron un dron para la aplicación de fertilizantes, es un equipo de fumigación de control de maleza, insectos y enfermedades de cultivo para utilizar en el campo abierto y se maneja a través de una aplicación móvil.

Estos drones ayudan a los agricultores a minimizar el esfuerzo físico; fueron presentados en el Encuentro Nacional de Chiles Picosos, que se llevó a cabo el día de ayer, en la comunidad de Los Sapos en el municipio de León.

Juan Carlos Méndez, proveniente de Tamaulipas mencionó que esta tecnología les puede cambiar la vida a los adultos mayores, que hacen el trabajo rudo en el campo y a largo plazo les conviene invertir en un dron que les ahorrará tiempo, mano de obra, trabajo, químicos y enfermedades.

“El Dron se ha vuelto parte de la vida de una persona de campo que vive y come del campo, por ejemplo en Tamaulipas me ahorra bastante tiempo en fertilizar mis tierras y el fertilizante se esparce de forma uniforme; a largo plazo conviene y más para las nuevas generaciones que ya nacieron con el teléfono bajo el brazo y que no saben ni sembrar porque desde el móvil todo lo manipular y solito hace su trabajo”.

Este dron es de 16 litros para 12 hectáreas por hora, que aporta a la eficiencia y cuidado del agua, “anteriormente se utilizaban 200 litros para una hectárea y con el equipo 15 litros para una hectárea, el tiempo hasta tres horas de forma manual con el equipo en 10 minutos en una hectárea”, mencionó Tonatiuh Perales.

En el aspecto de seguridad, también aporta, ya que el trabajador del campo no tiene contacto con los agroquímicos que con el tiempo tienen efectos de salud.

Además, el clima no es impedimento para fertilizar las tierras, por ejemplo en temporada de lluvia que es difícil acceder a los cultivos a través del teléfono móvil con parámetros de altura, dosis por hectárea y hasta se puede decidir la altura.

Este equipo se ofertó en el Encuentro Nacional de Chiles con un costo de 510 mil pesos,

La pila de los drones se recarga en 14 minutos y tiene una duración de hasta 40 minutos.