Aplican más de 700 Pruebas Serológicas para detectar Covid-19

León, Gto.- Poco más de 700 Pruebas Rápidas o Serológicas para detectar la Covid-19 han sido aplicadas en las últimas dos semanas en el municipio de León, por parte de la Jurisdicción Sanitaria VII, sobre las pruebas de tipo PCR se informó que suman al cierre del mes de enero del 2021 la aplicación de cinco mil.

Así fue dicho por el Dr. Alejandro Aranda, encargado del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria VII, al encabezar las acciones de promoción de la” Brigada anticovid-19” en las colonias Las Arboledas y El Paisaje.

El especialista dijo que en el tema de las llamadas pruebas rápidas que son aplicadas por el Sector Salud en esta ciudad, se busca tener un panorama de la efervescencia en casos de contagios de la Covid y que se desarrollan a través de cuatro Caises como son el de la Miguel Alemán, Las Trojes, Casa Blanca y Floresta.

Sobre las acciones de concientización en las colonias Las Arboledas y El Paisaje, “aprovechamos la presencia del tianguis que trabaja este día para regalar cubrebocas a las personas y comerciantes que no lo portan, queremos hacer un mensaje claro no salgan a la calle de no ser necesario, a mantener la sana distancia y el uso continuo de gel antibacterial”.