Apela Alejandra Gutiérrez al cumplimiento de la ley en el proceso de la renovación de la dirigencia del PAN

León, Gto. Luego de que la senadora Alejandra "Wera" Reynoso declinó su aspiración para contender por la dirigencia del PAN en Guanajuato por una serie de inconsistencias en el proceso, Alejandra Gutiérrez Campos dijo que apela al cumplimiento de la ley.

La alcaldesa dijo que coincide con la senadora que busca que el PAN sea un mejor partido y que deben hacer una autoevaluación y autocrítica para seguir en la confianza de la gente.

“Hacer una autoevaluación para mejorar las cosas, pero creo que esa no es la manera correcta y sobre todo, yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar es cumplir con el marco legal y creo que ayer lo comentaba de manera muy clara la Wera que hay algunas inconsistencias y por eso se presentan algunos recursos legales”, dijo.

Gutiérrez Campos aseguró que apela a que se cumpla la ley y a que se escuche a las y los militantes azules.

“Yo lo que apelo es a que se escuche, apelo al cumplimiento de la ley y sobre todo a buscar lo mejor para el partido porque lo que queremos es formar ciudadanos y tenemos que formar en casa (...) Hoy más que nunca tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que ser mejores que ayer si queremos realmente mejorar como partido y seguir en la confianza de la gente”, agregó.

La presidenta municipal añadió que hay mucho por hacer y que no hay prisas para que se utilice el método propuesto en la convocatoria del partido.

“Coincido en que tenemos que buscar ser un mejor partido, en que tenemos que cumplir con la ley, en que tenemos que seguir escuchando a la militancia y creo que hay mucho por hacer y que no hay prisas para hacerlo de esa manera”, comentó.

En cuanto a las voces que han criticado a algunos ex dirigentes que llegaron a la presidencia del PAN por designación directa y no por el método ordinario donde vota la militancia, Gutiérrez Campos pidió no encasillar y escuchar a todas las voces.

“He visto diferentes voces, cada una con diferente motivación, he visto gente que ni siquiera ha tenido un cargo público, que son ciudadanos, que son panistas y que hoy están alzando, yo creo que no podemos encasillar a quienes levantan la voz, yo creo que hay muchas voces”.