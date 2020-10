Anuncian rodada cannábica

León, Gto.- El 18 de octubre se llevará a cabo la Rodada Cannábica con la finalidad de promover de manera pacífica la legalización de la marihuana, y a su vez contrarrestar los prejuicios que giran en torno a la cultura cannábica, el acontecimiento es organizado por el Movimiento Cannábico Guanajuato.

El Forum Cultural Guanajuato será el punto de partida de la Rodada Cannábica que se estima de inicio a las 16:00 horas, a través de redes sociales es que se lleva a cabo la convocatoria desde hace algunas semanas.

La rodada no es exclusiva para ciclistas o conocedores de la cultura cannábica, puede participar cualquier persona con bicicleta, patineta, long board, mono patín, patines, no vehículos motorizados. La participación no tiene costo.

Se indica además que no están permitidas armas, drogas, alcohol, ni la compra-venta de los mismos, además se hace énfasis en la prohibición de tirar basura.

Esta sería la primera rodada cannábica en León, como antecedente se han realizado otras en Ciudad de México, Guadalajara, entre otros lugares.