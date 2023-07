Anuncian conformación del Frente Estatal de Izquierda en Guanajuato

Irapuato, Gto. (OEM Informex).- Distintas asociaciones y representantes de movimientos de izquierda y simpatizantes de Morena presentaron el Frente Estatal de Izquierda, que buscará atender las necesidades sociales más allá del mero interés político, con una agenda que incluye temas que involucran a migrantes, pequeñas productoras, problemas ambientales, climáticos y laborales.

Aarón Cabañas Marcial, quien es titular del Frente Estatal de Izquierda y dirigente nacional de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM) , así como Francisco Escobar Osornio, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) , dieron a conocer los diferentes objetivos que tiene la organización para ayudar a la sociedad con las distintas necesidades que se presentan en varios sectores.

Titular de UCEM, Aarón Cabañas Macial, y dirigente de la UDC, Francisco Escobar Osornio.

“Nosotros, como Frente Estatal de Izquierda, estamos conformados por personas físicas y morales y también varias asociaciones para hacer una dinámica de difusión y con esto se busca sólo el bienestar social.

“La finalidad de constituir el Frente Estatal de Izquierda es porque es importante reagrupar el movimiento social e impulsar con fuerza la lucha social. Se va a definir una relación con el estado, para poder exigir el apoyo para ciertas gestiones. Por el otro lado, se definirá alguna posición en la política porque el movimiento social debe irrumpir fuertemente en el estado, con la finalidad de marcar una línea política en los procesos que se avecinan. Son seis asociaciones las que ya nos están apoyando”, dijo Aarón Cabañas.

Por su parte, Francisco Escobar comentó que algunos movimientos sociales han sido objeto de represión durante los últimos años y junto a las organizaciones que se han juntado para hacer frente a la problemática de la inseguridad y la represión.

“Hemos visto cómo mucha gente que hacen manifestaciones se han visto reprimidos y no sólo a nivel estatal sino nacional. Las organizaciones sociales que estamos unidas, somos conscientes de la inseguridad que hay en el estado y tenemos que hacer algo, ya que la responsabilidad de la inseguridad se comparte con toda la sociedad, no nada más es problema de la autoridad y nosotros tenemos nuestra opinión y tratamos de generar la cultura de la denuncia”, refirió.

También agregó su preocupación en temas relacionados con el medio ambiente, los problemas de vivienda y del crecimiento urbano.

“El cambio climático nos ha alcanzado, no hay políticas públicas destinadas a la reforestación, es una preocupación de las organizaciones de izquierda al igual que el problema del agua, el problema de la vivienda y hacia dónde se está dirigiendo el crecimiento urbano sobre todo en los municipios del corredor industrial. Como los especuladores inmobiliarios han comprado predios en grandes avenidas, se han construido bulevares donde hay todos los servicios y no hay casas, mientras que vemos a la gente que no tiene dónde vivir porque los últimos años no ha sido prioridad para los gobiernos solucionar este problema”.

Esto aunado a que varios sectores de la población se han visto desprotegidos y los programas de apoyo son vulnerables a ser tomados con temas electorales o como dádivas, en lugar de apoyar a la gente para producir y así estimular la economía para llegar a la autosustentabilidad.

Miembros del Frente Estatal de Izquierda abrieron una invitación para que otras asociaciones e inclusive sindicatos se unan a estos propósitos para buscar también la exigencia de pagos justos y horarios laborales más cortos mediante la legislación y que todos puedan gozar de estas cosas, volviéndolas derechos constitucionales para evitar así que se condicionen con motivos políticos o puedan verse inmersos en temas de corrupción.

El próximo martes se presentará de manera formal el Frente Estatal de Izquierda en el municipio de Celaya, y quienes lo conforman se mantendrán al frente de las exigencias con los gobiernos para el bien de la sociedad.