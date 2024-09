Antonio optó por estudiar secundaria en lugar de pagar multa

León, Gto.- Antonio Martínez Luna, vecino de la colonia Valle de San Bernardo, nunca pensó que una multa le cambiaría la vida. Hace un mes invadió el carril exclusivo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) Optibús y para condonar su multa tuvo que pasar su examen de secundaria por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA).

“En el Francisco villa hacia el Vicente Valtierra invadí el carril de la Oruga y los oficiales muy amables cuando me detuvieron me dijeron a donde tenía que ir porque les dije que no tenía dinero para pagar la multa”, dijo Antonio.

“Cuando llegué con el juez me dijo que iba hacer servicio comunitario en San Juan de Dios pero me quedaba muy lejos y le dije: no tendrá otro más corto, entonces me dijo que tenía que estudiar”, explicó.

El señor dijo que para pasar su examen estudió dos días en un horario de cinco horas en Cepolito ubicado en la Deportiva II, un maestro lo preparó para realizar su examen.

También expresó que su familia no supo que por una infracción tuvo que estudiar la secundaría, entonces les daría una sorpresa.

“No es bueno cometer infracciones, debemos respetar las calles y señalamientos pero en esta ocasión puedo decir que el haber infringido la ley obtuve algo bueno y ese fue mi certificado”, concluyó.

Es de mencionar que El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), tiene este programa está dirigido a personas con rezago educativo que han sido infraccionadas.

A través de la Coordinación Multidisciplinaria, se identifican a los infractores y se les ofrece la oportunidad de conmutar su multa mediante su inscripción gratuita en los programas educativos del Inaeba, además de brindarles orientación sobre la importancia de la educación, se les entrega una guía para que puedan avanzar en los niveles de alfabetización, primaria o secundaria.