Ante señalamientos de compra de votos, Alejandra Gutiérrez dice que son distracciones de Morena

Luego de los señalamientos de Ricardo Sheffield, candidato de Morena a la presidencia municipal de León, en contra de la panista Alejandra Gutiérrez Campos, sobre un presunto condicionamiento o compra de votos, dijo que eran distracciones del partido rival para desviar la atención lo que sucede en su propio partido.

La aspirante del partido blanquiazul, señaló que el frustrado cree que todos son de su condición al explicar que hay una gran diferencia entre la campaña que está haciendo el PAN y la que está haciendo Morena.

“Yo creo que se deben de preocupar más, que en el caso de nosotros se están sumando a este proyecto cada vez más personas, en el caso de ellos (Morena) hasta los de casa se le están yendo”, comentó al recordar que al menos siete síndicos y regidores anunciaron su baja del partido.

Alejandra señaló que si hay una denuncia por un delito electoral en su contra, espera que se lleguen a las últimas consecuencias, pues el que nada debe nada teme.

“Yo lo invitaría a que también denuncie lo que están haciendo a nivel federal con los programas sociales, pero en mi caso particular no tengo nada que ocultar…yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tipo de situaciones”, dijo.

Explicó que en el estado hay varios programas de apoyo que tienen reglas de operación y que no son inventadas pues van dirigidas a quien menos tienen.

“Al final de cuentas el uso electoral sí es un delito, por eso les digo que denuncien y que lleguen a las últimas consecuencias, lo que no se vale, es que utilicen este tipo de métodos cuando se están destruyendo hacia dentro y desmoronando su proyecto que queda y distraernos con ese tipo de cosas que están sucediendo en su casa”, opinó Alejandra Gutiérrez, candidata a la alcaldía de León.

El candidato de Morena, Ricardo Sheffield, aseguró que a los vecinos del municipio de León, se les condiciona un apoyo en forma de vale con la intención de tomarles fotografías y agregarlos al ‘Sistema Colmena’, con el que planean movilizar un fraude electoral masivo.

Ante estos señalamientos, la candidata consideró el acto como una distracción y se comienzan a ver caras largas y ataques, por lo que dijo que ellos buscan construir un mejor León y Morena destruirlo por no tener un beneficio particular algunos.