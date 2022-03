Ante incrementos en insumos podría aumentar el precio de la tortilla

Ante los incrementos de los insumos para la producción de tortilla entre ellos de la harina, el maíz, la gasolina podría haber un incremento del producto, por lo que analizarán esta situación en un par de semanas, informó el industrial de la masa y la tortilla, Jaime Borrego Sánchez.

Dijo que Ucrania es uno de los principales productores de grano, por lo que el conflicto bélico con Rusia tiene preocupados a los productores de masa y tortilla, porque nunca habían pasado por esa situación.

A pesar de que Borrego Sánchez no comentó en cuánto podría subir el producto, indicó que hay algunas partes de la república que el kilo de tortilla se puede encontrar hasta en 24 pesos, como en Guerrero.

“En ocho días ya no subieron el maíz y la harina, estamos preocupados por eso tratando de mantener el precio”, recalcó el líder de la agrupación donde están agremiados 450 industriales de la masa y la tortilla.

Recalcó que hasta que los costos no terminen de elevarse, podrían sacar costos y determinar cuánto podría subir este producto de la canasta básica.

Actualmente el kilo de tortilla se puede encontrar desde los 18 hasta los 20 pesos, pero no pueden confirmar que se incrementará el producto, pues en el Bajío hay bastante maíz, pero acusó acaparadores de aprovecharse.

“Hemos tratado de mantener el precio, la tonelada estaba en 6 mil 800 pesos y ya está en 8 mil pesos, la harina nos la acaban de subir porque la tonelada estaba en 13 mil 800 pesos y ahorita anda en 14 mil 600 pesos”, lamentó.

Mencionó que si mantienen los costos actuales van a tener muchas pérdidas, pero cada industrial debe analizar sus costos y determinar hasta dónde pueden subir el producto.

“No es cosa de nosotros, no estamos apoyando que suba la tortilla, estamos tratando de que no se suba porque perjudicamos al consumidor y no queremos hacerlo”, precisó.

En cuanto a la gasolina les afectará en que suban los fletes y eso se deriva en otros incrementos, pues deben traer maíz en camión, al igual que la harina, entrega de tortillas, entre otras cosas.

Finalmente comentó que su función es negociar los precios del maíz y la harina, pero en la actualidad no lo han hecho por lo encarecido de los productos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada al respecto.

Dijo que el gremio sabe que según sus costos, se debe subir el proyecto pero esto se analizará en un par de semanas.

Por su parte María de Jesús Silva Ortiz, encargada de la Tortillería Torreón, comentó que el producto podría subir dos pesos, en su caso porque está en $20 pesos.

Aseguró que el precio actual no es costeable por los precios de los insumos aparte del maíz como harina, blanqueadores, suavizantes y conservadores, así como el pago de los empleados que tienen que solventar.

En el caso del gas actualmente ocupa cerca de 5 mil pesos cuando antes el costo era cerca de los 3 mil pesos.

“Profeco que deja venir contra uno, pero no hacen un estudio para averiguar la razón por la que subieron, antes de atacar al productor, deberían revisarlo”, concluyó.