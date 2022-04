Ante incremento de la percepción de inseguridad, alcaldesa de León atribuye violencia a la venta y consumo de droga

León, Gto.- La alcaldesa de la ciudad de León, atribuye a la población el incremento en la percepción de inseguridad a la compra y consumo de drogas:“Lo que genera aquí los índices de violencia es la venta y consumo de droga”, refirió Alejandra Gutiérrez Campos.

Durante el último trimestre del 2021 en León un 75 por ciento de la población se mostró insegura en el municipio, mientras que en los primeros tres meses de este año el porcentaje cambió a un 81.3 por ciento.

Ante dicho incremento revelado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, asegura que se trabaja todos los días para mejorar la seguridad y prevenir los delitos.

La alcaldesa dijo que para ella y su Ayuntamiento la seguridad es la prioridad del Gobierno Municipal, es por eso que van enfocados tanto en tema de prevención de delito donde todas las dependencias están trabajando.

“Estamos dignificando el trabajo de los elementos, generando más herramientas y capacitándolos, obviamente va ver picos, pero esos picos a mí no me generan que me dé por vencida, al contrario, es lo que hace que todos los días busque más maneras para mejorar el trabajo”, comentó Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León.

Agregó que toda la semana mantiene reuniones con el gabinete de seguridad e implementar mejoras en la corporación.

“Tenemos que seguir trabajando en la federación, con el estado y el municipio, pero también trabajando para prevenir… qué estamos dispuestos a hacer todos como leoneses y leonesas asumiendo que el municipio tiene una gran responsabilidad, pero aquí vamos a trabajar desde las familias, desde las colonias, la comunidad educativa para tener mejores ciudadanos y evitar que caigan en las drogas porque eso es lo que está generando la violencia”, expresó Gutiérrez Campos.

Es por eso que considera que de un día para otro no cambie la situación y que todos los días se trabaja para cambiar y que empiece a ver resultados que sean palpables.