Anexos de Guanajuato en alerta por Superman, la droga que es más potente que el fentanilo

Irapuato, Gto. En su momento, los líderes de los centros de rehabilitación de Guanajuato fueron quienes alertaron sobre la presencia del fentanilo en Guanajuato, pero nadie les hizo caso; ahora, han vuelto a encender las alarmas, pues alertaron sobre una nueva droga, que si bien no ha llegado a la entidad, sí es de preocupación: la droga Superman.

Nicolás Pérez Ponce, presidente del Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dio a conocer en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana que se ha detectado una nueva droga denominada Superman en el país, situación que ha causado preocupación, debido a que los efectos que esta provoca podrían ser atractivos para quienes consumen otras sustancias.

“Actualmente en Guanajuato el cristal y el fentanilo siguen siendo las drogas más consumidas, pero hace unos días tuve una reunión en Guadalajara con los compañeros de los anexos de la Fuerza Nacional y nos compartieron videos de que esta droga ya está en Sinaloa, así que ya está muy cerca de nosotros, pero aún podemos hacer algo para que no llegue fuerte, como llegó el fentanilo”.

Nicolás Pérez Ponce comentó que cuando alguien consume constantemente una sustancia, con el tiempo ya no surte el mismo efecto, por lo que tratan de conseguir otra que cause reacciones más intensas.

“Los adictos, cuando una droga no los satisface, buscan algo más fuerte y es lo que están haciendo ahora y el riesgo es que aquellos que ya consumen fentanilo o cristal en grandes dosis, se brinquen a la Superman”, comentó.

El líder de la asociación CRUB explicó cómo es que se utiliza esta droga Superman y mencionó cuáles son los efectos que provoca en el cuerpo y aseguró que esta es de las más adictivas.

“Ésta se consume inhalada, en pastillas o de manera inyectada y nos han comentado que quienes lo han probado sienten una gran fuerza, por lo que se sienten invencibles; es una droga más fuerte y también más adictiva”.

Familias deben estar en alerta de los jóvenes

Nicolás Pérez Ponce agregó que un esfuerzo por evitar que la juventud llegue a utilizar es mantener su atención en cosas recreativas, por ello ha implementado varias estrategias con sus pacientes.

“Por estas situaciones tenemos la intención de ofrecerles más cosas a los chavos, para que no vayan a caer en esto, necesitan tener la mente ocupada, por eso dentro de su rehabilitación buscaremos ponerles más actividades”.

Contó que recientemente se logró un acercamiento con el secretario del Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, para solicitar un encuentro con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que se puedan atender las problemáticas que aquejan a los centros de rehabilitación.

“Los gobiernos estatales no nos habían escuchado, pero ahora ya me he sentado a platicar con el secretario de Gobierno del estado y le dije que era importante hablar con la gobernadora para que sepa cuáles son nuestras necesidades y me dio su palabra de que habrá una reunión con ella”.

Nicolás Pérez señaló que tienen la esperanza de que esto llegue a resolverse, debido a que ya han pasado muchos años de lucha contra la delincuencia y esto ha provocado que no se sientan seguros en estos espacios; asimismo, aclaró que su objetivo no era estar en contra con los que producen estas sustancias, ni tampoco de quien las comercializa, sino ayudar a que las y los jóvenes no caigan en adicciones.

“Estamos molestos porque son años de lucha, es algo muy peligroso que está evolucionando, ya no nos sentimos con la confianza de llegar a mi grupo para platicar con algún paciente, porque ya no sabemos a qué hora pueden llegar a atacarnos”.