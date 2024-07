Anexo clausurado en la colonia Industrial no contaban con los permisos de Uso de Suelo: Carrillo

León, Gto. El secretario del Ayuntamiento de León, Mario Enríquez Carrillo, informó que el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Industrial que fue clausurado de manera parcial la semana pasada por la Dirección de Desarrollo Urbano fue porque no contaban con los permisos de Uso de Suelo.

Sin embargo, el funcionario municipal detalló que el resto de las atribuciones son verificadas por las autoridades correspondientes como la Secretaría de Salud.

“Ese en particular ha quedado con su aviso de clausura, efectivamente no tenía los permisos conducentes en materia de Uso de Suelo, en cuanto a las personas que estaban atendidas ya DIF tomó esa atención, pero el resto de situaciones que deben ser sancionadas en materia de salud o protocolos que debieron ser atendidos ahí sí ya no es competencia del municipio, pero la jurisdicción se llevó el reporte el reporte necesario de sus atribuciones”.

En este sentido, Enríquez Carrillo aseguró que al municipio sólo corresponde el Uso de Suelo y que los espacios sean ocupados para lo que indican los permisos.

Aunque dijo que hay posibilidades de que puedan tener otro tipo de intervenciones como en materia de seguridad, pero sólo bajo un reporte ciudadano, pues ellos no regulan el resto de los permisos de los centros de rehabilitación.

“Si hay después algún reporte pero más bien que incide en alguna otra materia como seguridad, ahí acudimos, pero por algún otro tema o reporte en específico o por una cuestión de Protección Civil donde el centro puede llegar a tener una fuga en sus instalaciones ahí vamos por el reporte en específico que nos están haciendo”, añadió.

En cuanto a un supuesto amparo que los representantes del anexo aseguraron que interpusieron por la clausura del anexo, el municipio de León informó que hasta el momento no se les ha notificado algo al respecto.