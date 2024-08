Andrés, el pequeño viajero llega a León con su maleta llena de dibujos

León, Gto. Personajes de comics, un ojo con una lágrima y a su gato que falleció hace poco, son los dibujos que Andrés está pintando a lápiz, lo curioso es que la mayoría de sus imágenes las ve y las guarda en su memoria porque no tiene televisión.

El niño de nueve años de edad se sienta en un lugar cómodo bajo la sombra de un árbol, toma su lápiz y comienza a darle forma a sus dibujos, sombrea como todo un profesional, su talento es nato porque aprendió solo.

Platicó que es viajero y conoce varias ciudades y próximamente vivirá en Monterrey junto a sus papás.

“Hace unos meses estuve en Celaya y me gustó mucho, la gente es muy amable. Lo que más me gustó fue la Alameda porque hay bastantes árboles y juegos”, comentó Andrés.

Mientras platica, no pierde de vista su dibujo y dice que casi todo el día dibuja porque no cuenta con celular o televisión, sus primeros trazos se los enseñó su papá y de ahí, solo los fue perfeccionando.

“Todo lo tengo en mi mente porque no tengo televisión ni celular, si algo me gusta, lo guardo aquí -señaló con su mano su cabeza- y luego tomo una hoja de máquina y me concentro en lo que hago”, dijo.

Manifestó que sus dibujos no tienen precio sino dinero voluntario ya que no le puede poner precio porque le gustaría que las personas sobre todo los niños tuvieran una imagen que sea agradable o de su gusto.

Entre charla dijo que espera ser un gran artista plástico y hacer trajes de superhéroes y villanos pues están elaborados meticulosamente con mucho detalle y para concluir aseguró que todas las ciudades a las que ha ido siempre lo han tratado con amabilidad.