Análisis del Fidesseg sigue en el limbo

Guanajuato, Gto. La diputada de Movimiento Ciudadano del Congreso local, Dessire Ángel Rocha, reconoció que no se ha hablado sobre crear una metodología de trabajo para analizar la posible extinción del FIDESSEG.

La legisladora, quien forma parte de la Diputación Permanente, dijo que lo positivo del tema ha sido lo declarado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que cuando se analice el tema se incluyan también a las asociaciones civiles, y no únicamente a los empresarios.

“Lo que venía para ejecutarse es lo que se va a hacer. Es decir, lo que pidieron los diputados del PAN fue que la Secretaría de Finanzas hiciera lo que tuviera que hacer necesario para extinguir el fideicomiso”.

Sin embargo, sobre las mesas de trabajo no se ha hablado, aunque las asociaciones civiles ya se han ido reuniendo para generar una sola voz y estar más unidas durante el proceso.

La legisladora naranja reconoció que los recursos que vienen desde el fideicomiso no alcanzan y de ahí las asociaciones civiles tienen que cargar con esas carencias.

Aclaró que, al final de cuentas la decisión de la extinción del FIDESSEG quedará en manos del Poder Ejecutivo, por lo que el Poder Legislativo no tiene ninguna injerencia en el tema, más que el exhorto que se envió y sobre si se decide en hacer las mesas de diálogo.

“No les dijo que no se va a extinguir como tal, dijo que lo iba a revisar, que iban a estar viendo una nueva forma de trabajo, que no los iban a dejar de apoyar”.

Dessire Ángel dijo que algo fundamental es conocer la forma en cómo fueron entregados los recursos en los últimos años, pues expresó que la transparencia es fundamental en caso de que se decida dejar el fideicomiso en funciones como hasta ahora.

“Todos dicen que las auditorías que salieron bien, yo no las he podido ver y luego se me olvida que esas auditorías son de cinco hojas, son cosas súper escuetas que nos manda la Auditoría Superior del Estado, entonces falta todavía ese tema, que yo les pediría que no se deje de estar solicitando la transparencia en esto”.