Amplían una semana más el semáforo rojo en Guanajuato

Guanajuato cumplió 43 días en semáforo rojo y sin embargo los contagios y muertes a causa de la Covid-19, así como tampoco la ocupación hospitalaria no ha disminuido, por lo que el estado permanecerá una semana más en ese estatus de alerta máxima.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que el estado permanecerá del 8 al 14 de febrero en semáforo rojo, con lo que el estado llegará a los 52 días en ese estatus, en espera de que durante la semana se pueda lograr un descenso de los contagios y las defunciones, aunque se antoja complicado, sobre todo porque hay fechas que podrían significar reuniones de personas y ello mantenga o incremente la transmisión del virus en la entidad.

Local Ya son 8 mil 500 muertes por Covid-19 en Guanajuato

“En función de que vienen fechas fuertes, empezando este fin de semana, parecería algo que a nuestro país no tendría por qué afectarle mucho, pero nos preocupa mucho que se vayan a reunir en casas, en bares, en restaurantes para ver el Superbowl, eso podría generar contagios y todavía no descienden los pacientes en los hospitales, no hay un descenso en la ocupación hospitalaria, seguimos teniendo días con más de 100 defunciones, el porcentaje de positividad no ha bajado del 60% y la hospitalización del 70%, entonces esta fecha que viene de este domingo de verdad un llamado a la población para que no se reúnan en la casa de nadie, no salgan a ver el Superbowl, no salgan de su casa, no hagan reuniones familiares”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria en la televisora estatal TV4, donde informa sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Pero no sólo eso: Daniel Díaz Martínez dijo que vienen fechas que preocupan, como el 14 de febrero, el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa, por lo que llamó a toda la ciudadanía a ser responsables, pues si no se acatan las medidas sanitarias, el estado no podrá avanzar en el Semáforo de Reactivación Económica estatal ni en el semáforo epidemiológico.

“Para el sistema de salud y para todas las dependencias esto es una preocupación, es una carga de trabajo muy importante, cuando los hospitales todavía están trabajando a su máxima capacidad, hay muchas defunciones, no hay vacunas, entonces no nos confiemos de que un sector de la población está protegida, no es así, no se ha completado todavía ni el esquema y no debemos confiarnos de ninguna manera, ni salir de manera innecesaria, porque esto puede traer un repunte, cuando todavía no hemos disminuido la cantidad de casos positivos, de defunciones y de hospitalizaciones”.

Guanajuato regresó al semáforo rojo desde el pasado 25 de diciembre y hasta ese día habían sido reportados 81 mil 299 contagios acumulados y cinco mil 190 defunciones; al cinco de febrero, en el estado ya son 110 mil 951 contagios y ocho mil 503 muertes por Covid-19, es decir, que en 43 días hubo 29 mil 652 contagios y tres mil 313 fallecimientos.