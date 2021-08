AMLO pidió a CONAGUA que busque alternativas de agua urgentes para León: Morena

León, Gto.- Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Germán Martínez Santoyo, que buscará con el alcalde de León Héctor López Santillana, alternativas inmediatas para el abastecimiento de agua a la ciudad lo antes posible, así lo mencionó el diputado federal por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Miguel Ángel Chico Herrera.

“De ninguna manera la intención del presidente fue dejar sin agua a León, es un hombre de buena voluntad, un hombre que gobierna para todos los mexicanos, hoy día es incongruente pensar que es un asunto en contra de la población de León”, mencionó el diputado.

Agregó que confía firmemente en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se buscarán alternativas para la ciudad, ya que es una de las más grandes de México, ya que el problema del agua ha sido un problema complejo, sobre todo por su constante crecimiento y desarrollo, por lo que tal vez una nueva propuesta sea mejor para la localidad, pero no sería en un corto tiempo.

Fue el sábado 14 de agosto cuando el presidente López Obrador expresó a los medios de comunicación que el agua de la presa del El Zapotillo solo podría abastecer de agua a Los Altos de Jalisco y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, debido a que no se podría incrementar la cortina de agua en el proyecto de 80 metros a 105 metros, ya que los pueblos a los alrededores se podrían ver afectados, tales como Tamacapulín, por ello el suministro de agua no sería el mismo y el 24 por ciento de la capacidad que sería para León, ya no podrían generarse.

“En estos días que su servidor que estoy como diputados federal, he estado muy al pendiente de lo que sucede en Guanajuato y apoyando al presidente pero apoyando con argumentos, estoy seguro que la decisión que tomó fue difícil para él, pero esto iba a seguir pasando los días, los meses con negativas de los pobladores de Jalisco, para que se desarrollara la obra de Jalisco”, mencionó el diputado federal.

El diputado local Enrique Alba Martínez, también de MORENA, señaló que las personas que crecieron en León conocen la importancia que es contar con el agua, no solo para consumo humano, sino también para las labores diarias del oficio tradicional en León, por ejemplo la curtiduría.

“Desde MORENA Guanajuato y los que vivimos, que crecimos en esta ciudad, claro que reconocemos y sabemos el valor que tiene el agua, para los que trabajamos hace mucho tiempo en el tema de la curtiduría, muchos que crecimos en el barrio arriba sabemos lo que significa este tema para los leoneses, hoy ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 15 a 20 años la ciudad”, mencionó.