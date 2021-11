AMLO no aprovechó su visita con Joe Biden, debió pedir ayuda en seguridad: PAN

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hubiera aprovechado el espacio con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre temas de inseguridad en el país, para incluso solicitar ayuda y resolver uno de los problemas que más afecta al crecimiento del territorio mexicano, comentó Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo que el presidente vive en los 70´s al tener propuestas que no aportan al desarrollo y crecimiento de los mexicanos.

“Todos vimos y fuimos testigos de la participación que tuvo el presidente, donde no se abordó el tema de inseguridad, cuando es un tema que afecta mucho a la nación y que debió ser humilde en el sentido de si requiere ayuda o no para parar este problema tan fuerte que tenemos en el país, entonces el señor vive en los 60´s y 70´s, no está vendiendo a un México con una realidad que actualmente vive”, comentó.

Agregó que AMLO sigue apostando por propuestas del pasado, que no tienen ningún beneficio para los mexicanos, pues ha hecho daño a la economía, salud, educación, energía eléctrica, entre varios temas que son de vital importancia para el desarrollo del país.

“Tristemente no quiere ver hacia el futuro, no quiere ver que ahorita en este momento hay nuevas generaciones que van con mucho empuje a favor del medio ambiente, el señor vive en el pasado y eso es un daño que le ha venido dando a la nación tremendamente y de varios temas, en temas de economía, temas de salud, tema de educación, tema de energía eléctrica, entre varias cosas”, informó.

Buscarán incrementar militancia en León

El Comité Directivo Municipal del PAN, comentó que antes de que termine su gestión al frente del partido en León, es incrementar el número de militantes de mil 900 a 2 mil 500, explicó que lo importante no es tener un a reclutación masiva, sino que las mismas personas se acerquen de forma voluntaria y se identifiquen con los valores que tiene Acción Nacional.

“A mí me encantaría que hubiera alrededor de 10 mil militantes en León, porque debemos de tener un ejército grande, estamos hablando de cerca de 2 millones de habitantes, pero estamos haciendo las gestiones para que cada vez haya más personas que simpaticen y estén dentro de las filas, si logramos afiliar a algunas 600 personas de aquí a que termine mi gestión ya sería un buen avance”, comentó.

Antonio Guerrero Horta comentó que en agosto del 2022 estará terminando su gestión al frente del PAN en León, por lo que espera lograr incrementar el número de militantes, también en los comités desea cerrar con 80 subcomités por cada distrito, es decir 480 personas en los 6 distritos.

María del Rosario Corona Amador, secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato comentó que sigue la limpia de militantes al interior del partido, pues en la actual administración están en proceso de ser retirados 3 personas a las que se les acusa de haber traicionado a aspirantes a cargos políticos de la franca blanquiazul.

“Tengo conocimiento de 6 procedimientos, pero no tengo el dato concreto del anterior Comité Estatal, de este nuevo hemos arrancado 3, fueron por actos de deslealtad, apoyo público a otros partidos políticos principalmente”, mencionó.

PAN analiza la propuesta de matrimonio igualitario en Guanajuato

Luego de que el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se opusieron a que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), analizara si la prohibición al matrimonio igualitario en Guanajuato fuera una violación a los derechos de las personas de diversidad sexual, Antonio Guerre Horta consideró que el partido ya está realizando lo propio en la revisión de la iniciativa.

“Yo creo que hay que darle su tiempo a cada tema importante, sí debemos atender y sí tiene que establecer una postura en cualquier momento”, dijo.