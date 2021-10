AMLO es un resentido y por eso juzga a funcionarios en Guanajuato: PAN

León, Gto.- Que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señale a autoridades de Guanajuato, es una forma de evitar ver sus errores en su sexenio, mencionó Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) León, ante las declaraciones que ha realizado el mandatario federal en contra de funcionarios públicos de la entidad.

“López Obrador es un resentido que ha traicionado la confianza de los mexicanos, todo su equipo de cuarta o de quinta está a la par. Quieren vernos a los mexicanos en medio de la miseria, la enfermedad y llevarnos al retroceso, donde López Obrador logre su cometido se va a volver un dictador en plenitud, pero estoy seguro de que los mexicanos lo lograremos sacar del Palacio Nacional”, mencionó durante una conferencia virtual.

Agregó que el presidente es una persona mentirosa por naturaleza, que solo realiza acciones de buena voluntad cuando le conviene y cuando quiere llamar la atención de los mexicanos, pero lamentablemente así no tiene que ser un gobernante.

El 27 de septiembre del presente año, fue cuando el presidente de México llamó corruptos e hipócritas a los servidores públicos de Guanajuato, luego de enterarse sobre las irregularidades que se reflejaron en un jardín de niños y en un club de golf en la ciudad de León, indicando que el problema del estado era apostar por la economía, pero sin dar beneficio a la ciudadanía.

Durante la conferencia estuvieron presentes el diputado Federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien dijo que el sexenio de AMLO ha sido perjudicial para la sociedad, sobre todo en la salud y manejo de la pandemia a causa del Covid-19, ya que durante el 2020 la tasa de defunciones de 86 por cada 10 mil habitantes y fallecieron un millón 088 mil 743 personas, de ellas, 218 mil 704 fueron por la contingencia a causa de la enfermedad mencionada.

“Fueron por no tener medicamento, mayor sistema de abasto, no se compraron medicamentos, todavía para el 2021 no tenemos medicamentos, no se hizo un manejo correcto de la pandemia y tampoco se hizo la reconversión de los hospitales”, comentó.

El diputado Federal, Román Cifuentes Negrete, dijo que todo en el gobierno Federal se ha hecho mal, pues la 4T ha hecho todo lo que no se tiene que hacer en un país, primero aprobar las propuestas del presidente de México que no son en favor de la población, desarrollo y en contra del medio ambiente.

“Este gobierno pretenden regresarnos a unos esquemas del pasado, para nosotros nos queda muy claro que con la Reforma Eléctrica se busca una concentración de poder, un esquema de control político, lo que buscan es desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energías y que la concentración de poder siga estando en un hombre”, explicó.