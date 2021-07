AMLO es responsable de limitar recursos en seguridad para Guanajuato: Reynoso Sánchez

León, Gto.- Para la Senadora del Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso Sánchez, queda muy claro que lo dicho por el Presidente de México durante la mañanera, en donde dedicó 20 minutos a hablar mal de Guanajuato, "es simplemente que él no ha querido combatir la delincuencia organizada y ha preferido agacharse".

Continuó diciendo: me parece ilógico que no asuma ni poquito de la responsabilidad de lo que se está viviendo en el país, “es increíble cómo se lava las manos y como responsabiliza a cualquier persona menos a sus funcionarios y que finalmente no aborda tampoco ni por equivocación el tema de delincuencia organizada”, aseguró la legisladora federal en entrevista concedida a Organización Editorial Mexicana.

Como siempre el tema principal y al que dedicó los primeros 20 minutos, hablar de la inseguridad de Guanajuato, el Ejecutivo Federal no respondió las preguntas que los reporteros le formularon, creo que es importante mencionar respecto a las cifras que dio, se le olvidó revisar bien las estadísticas del año pasado y del actual en relación a cómo se han comportado los datos del estado.

Sobre lo dicho por AMLO de que es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es uno de los estados con más violencia y desde hace bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios, según la apreciación del presidente de la República.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Habrá recortes y reestructura de gobierno, por culpa de Federación: Sinhue

Alejandra Reynoso, respondió directo al Mandatario, "veo como guanajuatense mucho dolo en las declaraciones que hizo (AMLO), sin duda alguna hay muchos retos en materia de seguridad, sí me parece muy engañoso que el Presidente no diga y que no asuma que mucho de los homicidios y de la gran mayoría, casi el 90 por ciento son consecuencias de la delincuencia organizada, a la que él no ha querido combatir y ha preferido agacharse”.

La Senadora por el estado de Guanajuato, enfatizó que es increíble que no asuma ni poquito de la responsabilidad que se está viviendo en el país, es increíble cómo se lava las manos y como responsabiliza a todos, a cualquier persona menos a sus funcionarios y que no aborda tampoco ni por equivocación el tema de delincuencia organizada, creo que al Presidente le falta información sobre lo que se está viviendo en el tema de violencia, como consecuencias de una fallida estrategia contra los criminales, lo que está impactando en casi todas las entidades del País.

Las declaraciones que virtió el Ejecutivo no ayuda en absoluto, no propone nada a la vida social del país, mejor hubiera aprovechado el tiempo para anunciar recurso para fortalecer la seguridad de entidades y municipios, recursos que él ha quitado, que han desaparecido como el Fortaseg, el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, por el contrario le elimina recursos y no asume responsabilidades y evidentemente, es un dolo directo contra la entidad guanajuatense, quien definitivamente no confía en él y su gobierno.

Sobre el tema de la recomendación, en el cambio del Fiscal General del Estado, mencionó que lo primero que apareció, y como él lo dijo, incluso respetando las facultades si fuera congruente él, hubiera destituido desde hace muchos meses a Hugo López Gattel responsable de tantas muertes en el país, mas sin embargo cuál es la diferencia que él si tiene la facultar de correr a López Gattel, sin embargo la facultad en el estado de Guanajuato para remover un fiscal no es del Ejecutivo, es el Poder Legislativo.

"Nos ha quitado presupuesto a Guanajuato, ha debilitado las instituciones, le quitó el recurso a seguridad, es decir su discurso es totalmente incongruente o contrario a las necesidades de las demandas que él mismo hace".

Tal parece ser que AMLO es candil de la calle y oscuridad de su casa y es un candil grandote y me parece primero con un dolo que México no merece ni los guanajuatenses, subrayó Alejandra Reynoso.

La Senadora hizo un llamado más allá de las palabras, y que la congruencia se viera reflejada en el presupuesto y en el paquete económico que habrá de enviar a la Cámara de Diputados, donde se vean con claridad recursos para fortalecer a las entidades y a Guanajuato en materia de seguridad.