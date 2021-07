AMLO busca solución a la construcción de la presa El Zapotillo

León, Gto.- Durante la mañanera del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que acudirá a la población El Zapotillo, en la zona de los Altos de Jalisco, con la finalidad de hablar con la gente que ahí habita para buscar alternativas, en el aprovechamiento de la presa construida, cuya obra se encuentra detenida desde hace tres años, “con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero”, como lo hicimos con los gasoductos y reclusorios.

A pregunta expresa del periodista Eduardo Esquivel Ancona, de SDP Noticias, cuestionó al Ejecutivo Federal, para conocer si ya había tomado una decisión sobre el proyecto de El Zapotillo, tanto la presa como el acueducto, y saber de una posible reunión con el gobernador de Jalisco sobre el tema.

El 25 de agosto del 2017 el Grupo Abengoa, que es una empresa española, de la realeza, renunció al proyecto sin responsabilidad al título de concesión y solicitó a la Conagua un pago por dos mil 378 millones de pesos, citó.

“Bueno, es un asunto, ya lo hemos comentado aquí, pero no está de más repetirlo. Se hizo una presa en Los Altos de Jalisco, Zapotillo. Como todas las obras que se hicieron o muchas de las obras que se hicieron, sin consulta a la gente, sin que se tomara en cuenta al pueblo.

Entonces, construyen la presa, ya está -estamos hablando de dinero del presupuesto, dinero del pueblo- está la presa construida, pero desde luego la gente está en contra, sobre todo los habitantes del poblado que va a afectarse, porque se va a inundar, como estaba contemplado en el proyecto original”, respondió AMLO.

Entonces, continuó diciendo, esto comenzó en los gobiernos anteriores. Está parada la obra desde hace más de tres años. Es un asunto que se vio en la Corte, se decide que la cortina de la presa no tenga más altura de 80 metros, no 120, como lo estimaba el proyecto original; de todas maneras, la gente no está conforme, está esa inversión ahí.

Resulta que si se queda la obra inconclusa, como está, de todas maneras va a requerir de mantenimiento porque se corre un riesgo de que en una inundación se destruya lo construido y se afecte a la población y se causen desgracias.

Entonces, esa presa la construyeron porque se pretendía llevar agua a León, Guanajuato, y por eso lo del acueducto, que se contrata con una empresa española, para variar.

Nos queda ese problema, nos heredan ese problema y estamos buscando la forma de resolverlo.

“Voy a ir a hablar con la gente allá para buscar opciones, buscar alternativas, con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero, a ver si se busca una opción, una alternativa, como lo hicimos con los gasoductos, como lo hicimos con los reclusorios”.

Entonces, en el caso de El Zapotillo pues tenemos este asunto pendiente. Desde luego, vamos a defender el que esta empresa española pues no lucre.

Porque, fíjense, el colmo es que les daban los contratos leoninos, con todas las ventajas, porque si se paraba la obra porque la gente decía ‘aquí no pasa el tubo’, o por cualquier otra razón, había que pagar una multa, esto viene en los contratos.

Aparte de eso, lo que invertían era dinero de crédito que otorgaba el mismo gobierno a través de la banca de desarrollo, todo por influyentismo, finalizó el tema.