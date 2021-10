AMLO a través de Morena, va tras Zamarripa para destruir al Gobierno de Guanajuato: PAN

La agenda Legislativa que tiene establecida el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Guanajuato, en la que se dicen van por la revocación del fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, no es una propuesta generada desde Guanajuato, sino más bien es una impuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la estrategia de destruir el Gobierno del Estado, así lo aseguró Eduardo López Mares, nuevo dirigente del PAN en la entidad.

“Es una agenda que le están fijando desde la federación y como lo dije no es una agenda de Morena es una agenda del propio presidente de la República que está denigrando a toda una institución, no está denigrando a Carlos Zamarripa, no está denigrando al Fiscal, está denigrando a miles de ciudadanos que día a día desde la Fiscalía del Estado hacen su trabajo lo mejor posible”, expresó durante una rueda de prensa, al término de su proceso entrega recepción.

Román Cifuentes Negrete, ahora ex dirigente y diputado federal, expresó que en lugar de querer afectar a Guanajuato, el presidente Andrés Manuel tendría que estar pendiente de lo que estar resolviendo las polémicas que ha generado el Fiscal General de la República (FGR), quien está sumido en escándalos de corrupción.

“Vemos cómo tiene a las delegaciones de la Fiscalía en todo el país, sumidas en el abandono, en la corrupción, en el rezago y en la falta de resultados como es el caso de Guanajuato”, dijo.

Ambos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador está creando un plan maquiavélico para que Morena en Guanajuato intenté destruir el gobierno del estado, pero no le va a funcionar su plan, ya que su agenda legislativa es de asuntos mediáticos y no de soluciones para los guanajuatenses a corto, mediano y largo plazo.