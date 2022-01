Amexme León a favor de la realización de la Feria Estatal de León 2022

“Yo le doy la bienvenida a la economía porque la Feria es economía y como empresaria yo estoy con la economía”, mencionó Cecilia Ovalle, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo León, al cuestionar su opinión sobre la realización de la Feria Estatal de León 2022.

Luego que el patronato de la Feria de León, en conjunto con autoridades de Salud, diera a conocer los Protocolos Sanitarios para la edición 2022 de la Feria y así lograr una reactivación económica segura, la líder empresarial de Amexme León, aseguró que está a favor de la realización de esta gran fiesta.

“Yo veo los protocolos muy buenos y me gustan, saben que esto es mundial, pero no podemos apanicarnos, no podemos parar, no podemos quedarnos en casa, yo le doy la bienvenida a la economía porque la Feria es economía y como empresaria que les digo, yo estoy con la economía”, mencionó Cecilia Ovalle.

Así mismo, la líder empresarial aseguró que no está preocupada por los contagios ya que dentro de sus asociadas todo el tiempo se han mantenido los protocolos sanitarios y la invitación a que sus colaboradores se vacunen.

“Realizamos una encuesta para ver cómo estaban nuestras empresas en el tema de contagios, somos 120 empresarias con más de 5 mil empleados y los resultados de esta encuesta, nos salió que solo cuatro estaban contagiados, entonces gracias a Dios no es tan grave, todo el tiempo insistimos en que usen el cubrebocas y todas las medidas de sanidad siguen”, comentó.

Incluso, Cecilia Ovalle mencionó que a pesar de los contagios no es necesario cerrar los establecimientos o generar un paro de labores, ya que asegura que los cuidados dependen de cada persona y deben de ser responsables para así reactivar la economía.

“No es necesario un cierre, porque nosotros necesitamos reactivar la economía, yo siempre he aplaudido y he dicho que los héroes de la salud existieron, ahora hay otros héroes y somos los empresarios y las empresarias, porque nosotros no paramos, no dejamos de pagar impuestos, nosotros no dejamos de pagar salarios, así que ahorita debemos cuidamos y ser preventivos”.

Por otra parte, manifestó que dentro de Amexme poco a poco se ha visto un repunte tras la caída de los empleos, ya que las asociadas se han ido reinventando, como ejemplo mencionó que aquellas que vendían cierres, con el paso de la pandemia cambiaron y ahora se dedican a la venta de cubrebocas, mismos que inclusive han dado la vuelta al mundo.