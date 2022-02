Amenazan plagas a alimentos de Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Guanajuato buscará blindarse de las plagas en alimentos, a través de una legislación que las semillas o plantas que entren al estado sean revisadas minuciosamente y con ello evitar que productos que el estado exporta se vean en riesgo de ser rechazados.





La neopestaloptiosis afecta con larvas que secan la fresa.





Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, puso como ejemplo la plaga que afectó la producción de fresa, la cual provino de plantas que algunos productores introdujeron y que fueron traídas de Michoacán o Baja California.

Explicó que debido a los recortes presupuestales al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entidad federal a la que le tocaría revisar la salud de pantas, semillas y alimentos, es que algunas plagas se han movido por el país, por lo que sería necesario hacer una ley para proteger a los alimentos que son exportados a varios países del mundo.

“Hoy las plagas de la fresa vienen de Michoacán, las plagas vienen de Baja California, porque no hemos sabido conocer los viveros donde se produce la planta de la fresa, por eso tenemos que legislarlo, porque es responsabilidad de Senasica y no están haciendo su trabajo.





El titular de SDAyR propuso cercos sanitarios para evitar entrada de plagas a Guanajuato.





“(…) Hoy el tema sanitario es muy importante, por eso no vamos a permitir que nos estén trayendo plagas, enfermedades y que nos estén contaminando al campo de Guanajuato, porque el campo de Guanajuato sí tiene futuro”, dijo el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural durante su más reciente visita a Irapuato.





Fresas, el alimento afectado por plagas





Durante 2021, Guanajuato enfrentó la llegada de dos plagas de las que no se tenía registro en la entidad, como la drosophilia suzuki y pestalotia, las cuales causaron afectaciones en las producciones de fresa e incluso llegaron a poner en riesgo las exportaciones de esta frutilla que es enviada a 68 países.





A 68 países del mundo se exportan las fresas y corren riesgo por plagas.





Mauricio Zavala Hernández, productor de fresa de la zona limítrofe entre Irapuato y Abasolo, dijo que él perdió 22 hectáreas por estas plagas, pues las plantas que le vendieron en esta ocasión y que deberían de haberle durado al menos para 2021 y 2022, venían contaminadas.

De acuerdo con el estudio de trazabilidad que se hizo de las plantas, éstas provenían de Baja California y a su vez fueron de semillas traídas desde Japón, en donde están haciendo los intentos para producir fresas, pero se ha detectado que las semillas que exportan hacia América vienen contaminadas con drosophilia uzuki.

La drosophilia suzuki es un insecto que se le conoce como “mosca del vinagre” y a grandes rasgos las afectaciones que causan es que a la hora de cortar la fresa, ésta viene con larvas, los cual hace que no cumplan con las especificaciones sanitarias y no sean consideradas para ser exportadas.









Mauricio Zavala Martínez, productor de fresas de la zona de La Soledad, fue otro de los afectados por pagas de las que no se tenía conocimiento en Guanajuato.

“De repente las hojas de la planta comenzaron a mancharse, las mandamos analizar y resultó neopestaloptiosis, una enfermedad de la fresa que en Michoacán se volvió ya común, pero que aquí no lo era; sin embargo, nos vendieron plantas contaminadas y pues como no hay la aparición de la Senasica, se está propagando sin control y eso nos afecta a nosotros, que nuestra cosecha se va al extranjero y este año no enviamos casi nada”.

Paulo Bañuelos dijo que lo ideal sería hacer legislaciones que protegieran a la zona del Bajío, pero mientras lo urgente sería poder establecer una legislación local que obligara a que toda planta, semilla o alimento pudiera comprobar que está libre de plagas o enfermedades para que pueda entrar.









“A la Federación no le importó el campo, eso está bien claro, pero entonces no nos tenemos que esperar a que se dignen a hacer algo, deberíamos de empezar a ponerlo en ley, para que Guanajuato no ponga en riesgo la inocuidad de sus alimentos y que por eso es exitoso en sus exportaciones”.

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural expuso que para Guanajuato el sector de alimentos y del campo es de suma importancia, pues es el segundo sector con mayor cantidad de exportaciones, sólo debajo del sector automotriz, pues incluso ya superó al sector de la industria metal mecánica.

Destacó que en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 llegó al estado y que incluso provocó el cierre de establecimientos y el paro de algunos sectores, la producción de alimentos fue lo único que no paró y de no haber sido por este sector, las exportaciones se habrían visto más afectadas de lo que resultó ese año y donde hubo ingresos por más de dos mil millones de dólares.

“Tenemos que legislarlo, tenemos que tomar la iniciativa, porque Guanajuato tiene que seguir aprovechando que el mundo demanda alimentos y muchos se producen aquí y por ello debemos protegernos”, advirtió el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato.