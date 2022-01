Amas de casa viven con la angustia ante alza de precios al comenzar el año

León, Gto.- Amas de casa viven con la angustia al enfrentarse con el aumento de la Canasta Básica ya que pasan horas pensando qué cocinar para que sea del agrado de toda la familia y posteriormente acudir a un centro de abasto de la ciudad para buscar ofertas ya que a su sentir los productos aumentaron casi el 30% a comparación del mes de diciembre.

Ana María Méndez de 65 años de edad vecina de la colonia San Miguel siempre acude con su hermana Juanita Méndez para comprar su mandado asegurando que en otros mercados el kilo del producto le aumentan de 5 a 9 pesos más que en el lugar de abasto ya mencionado.

“Mi chivo es de 700 pesos a la semana y tan solo hoy gasté más de 200 pesos en jitomate, papás, ejotes, chayote, chiles y zanahoria para abastecer la despensa tres días” comentó Ana.

Teniendo que cocinar para ocho miembros de su familia dijo estar preocupada por no saber qué preparar. “Ahora compré un kilo de chile para rellenar y me cobraron 25 pesos porque está bien chiquito, y aunque sea lo voy a embutir con frijoles con queso porque no tengo para carne”.

Por otro lado, Juanita comentó que también acude al mercado para buscar ofertas y al vivir sola suele gastar de 200 a 300 pesos por semana en mandado tratado de economizar lo más que se pueda.

En un recorrido realizado por El Sol de León en un centro de abastecimiento ubicado en Zona Centro se pudo constatar que el kilo de limón está a 45, el chile poblano en 35, jitomate en 14, papas a 15, chayote a 10, tomate a 15, cebolla a 10 pesos, en cambio el bistec se encuentra en 200 el kilo y la lengua de cerdo a 78 pesos el kilo. Entre las oferta está la naranja de 2x25 pesos.