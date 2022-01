Alzas en gasolina afecta la economía de leoneses

León, Gto.- Los constantes incrementos al precio de la gasolina causa malestar y preocupación a taxistas y automovilistas en León, argumentan que el alza afecta a sus bolsillos y a la canasta básica; el litro de Magna al precio máximo en León es de $20.14, la Premium en 23.59 y el Diesel en $22.19.

Los automovilistas comentaron que para poder ahorrar dinero tienen que buscar gasolineras donde el líquido esté más barato y en el caso de los taxistas tienen que aumentar las horas de jornada para sacar lo de la renta del auto y la comida porque los usuarios se niegan a desembolsar más dinero.

Pablo Alejandro Monjarás de oficio taxista platicó a El Sol de León que a pesar de que la gasolina incrementó de 30 a 20 centavos tiene que incrementar sus horario laborables para mantener a su familia. “A nosotros nos afecta porque ya aumentó la liquidación y la gasolina y tengo que sacar para la papa, sin embargo tengo que buscar estaciones donde esté más barata la gasolina para mantener la tarifa porque la gente no quiere pagar más y me regatean la tarifa y lo único que me queda es trabajar tiempo extra.”

En cambio Juan Sánchez comentó que vive al norte de la ciudad y su trabajo queda a distancia entre León y Cuerámaro. “Todos los días tengo que trasladarse en automóvil y ahorita no he batallado tanto ya que mis hijos aún no entran a la escuela y eso me ha ayudado por el momento a no sentirme tan presionado con el aumento de la gasolina aunque espero que esta alza sea temporal”.

Inconforme y molesto el conductor de taxis Narareth Guardado menciona que con el aumento de la gasolina la canasta básica tiende a elevarse. “Este aumentó me perjudica porque la gente lo que busca es economizarse entonces yo estoy a lo que opine el cliente para no dejarlo ir por eso he aumentado a 12 horas diarias mi horario laboral”.

Estos son algunos precios de algunas estaciones de servicio en la ciudad la gasolina Magna se encuentra desde los $19.92 hasta los $20.14, Premium de $21.99 a 23.59 y Diesel desde los $21.79 hasta $22.19.