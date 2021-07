Alza de contagios por Covid-19 en León, no se relacionan con la Feria

León, Gto.- Contagios en León van a la alza debido a la alta movilidad social y la baja vacunación contra Covid-19, sobre todo en la población menor a los 20 años. Por el momento ningún caso positivo se ha registrado proveniente de la Feria de Verano, así lo confirmaron autoridades expertas en Salud.

En atención a medios de comunicación, el secretario de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) Daniel Alberto Díaz Martínez, confirmó que el alza de casos positivos no se ha dado solo en León o en la entidad, sino más bien ha sido a nivel mundial y en otros estados de la república se ha dado con mayor fuerza el incremento de los casos positivos relacionados al Covid-19.

“No, incluso tuvimos ahí un equipo de trabajo haciendo pruebas y tomas de muestras, la decisión de llevar a cabo la feria es cuando teníamos la menor cantidad de casos, yo les dije a ver más bajos ya no podemos estar, lo que podemos hacer es mantenernos en una meseta muy baja o tener un repunte de casos, como ya lo vimos por lo que estaba pasando en el mundo y en el país, entonces por el periodo de incubación pues no corresponde el incremento de casos a la realización de la Feria por eso se toman esas decisiones”, mencionó.

Explicó que la Feria tuvo una duración de 24 días y que durante ese tiempo ya se hubiera dado algún caso confirmado relacionado al evento, pero hasta el momento los contagios no se han dado por esa situación, más bien ha sido por la movilidad social que se ha empezado a dar, pero que a falta de vacunación en la población, algunas personas se han visto afectadas, sobre todo los jóvenes de 20 a 39 años.

“La Feria terminó y es apenas que empezamos a ver un repunto, no en León, no en Guanajuato, de hecho en el mundo, de hecho Guanajuato todavía no tiene el repunte que ya han experimentado la península de Yucatán o baja california, algunos países del norte o la misma desventaja o la ciudad de México, entonces hay que seguirnos cuidando”, mencionó.

La Feria de Verano fue un evento atípico por la pandemia a causa del Covid-19, pues se realizó en una menor proporción, pero sobre todo con estrictas medidas sanitarias en beneficio de los leoneses y de los visitantes del mismo estado o de otras entidades federativas.

Alejandro Macías, infectólogo, experto en epidemiología y ex comisionado de la Influenza en México, explicó que en toda la República Mexicana se han presentado casos positivos de Covid-19 en un ritmo acelerado, por lo que los nuevos contagios no se pueden asociar específicamente al evento que acaba de concluir el 25 de julio en la ciudad de León .

“En toda la República hay un incremento importante de los casos de Covid, no solamente en León; me parece que tiene más que ver con la proporción de personas que no tienen vacuna todavía en la población y la entrada de las nuevas variantes del virus. Hasta donde sé en la feria los aforos son limitados y se ha cuidado la ventilación”, explicó.

Actualmente en León 260 casos se encuentran en investigación, se han acumulado hasta 45 mil 867 casos en toda la pandemia, de los cuales 45 mil 828 han sido por transmisión comunitaria, se han recuperado 41 mil 117 personas y han fallecido 3 mil 845 personas por el virus Sars-Cov-2.