Alito busca colgarse un triunfo fácil con el PAN en Guanajuato

El dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato Eduardo López Mares, declaró que el dirigente nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, busca subirse a la ola del PAN en Guanajuato y colgarse a la fácil del triunfo en el 2024.

Lo anterior declaró luego de que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, declaró durante su visita a la ciudad de Guanajuato Capital este sábado, que el PAN de Guanajuato tendrá que aceptar la alianza en la entidad, pues son las negociaciones que se realizan con el dirigente nacional del PAN Marko Cortés.

“Eso es lo que quiere el PRI nacional, subirse a la ola del PAN en Guanajuato, por su puesto que yo lo he señalado, este señor o salió tonto, a pesar de que nos está diciendo barbaridades, pero no trae la película completa de lo que hoy es el PRI en Guanajuato, Alito quiere sentirse ganador subiendo a esta gran ola llamada PAN Guanajuato, hoy no sólo es Morena quien quiere la cuna del panismo nacional, sino que ya vimos que también Alito quiere colgarse a la fácil de un triunfo”, dijo López Mares.

El político irapuatense añadió que “Alito” no puede venir a imponer su voluntad al PAN en Guanajuato, además de que una alianza con PRI (el cual está por perder el registro en el estado), le resta votos al PAN.

“Entre el querer y el poder hay mucha diferencia, creo que el presidente nacional del PRI Alito anda muy perdido, y también anda muy soñador pensando que en Guanajuato puede venir a imponer, pero no, aquí en el estado las cosas son de una forma distinta”, enfatizó el panista.

“Y también lo he señalado, yo pregunto cuál es el sentido de tener una coalición o una alianza, por supuesto que los partidos que integran esa coalición que le abonen, de eso se trata la alianza, que le sumen, sin embargo hoy veo a un PRI como partido en Guanajuato que hoy no suma, al contrario, el PRI está restándose y nos resta en todos los sentidos, el PRI en Guanajuato está en riesgo de desaparecer de la escena estatal, y los números lo dicen”, reiteró.

Dijo que el PAN en Guanajuato no realizará una alianza con el PRI, debido a que los personajes del tricolor tienen cola que les pisen.

“El PRI debería estar más preocupado no por coaliciones, porque en la Alianza el PAN lo va a absorber, yo prefiero como dirigente estatal ir por liderazgos priistas que le abonen a la causa, que le den valor a la causa de cuidar a Guanajuato y al país, pero no queremos ir con priistas que traigan cola que le pisen”.

DEMANDARÁN EL ACARREO DE SHEINBAUM

El dirigente estatal del PAN en el estado declaró que una vez más demandarán a Morena por actos anticipados de campaña, pues para escuchar a Claudia Sheinbaum el sábado por la tarde, se registró acarreo de personas en camiones desde varios municipios del estado y de varias colonias en la ciudad.

Asimismo, dijo que se repartió comida, pues hubo box lunch para algunos de los seguidores, mientras que se deberá de justificar la renta del lugar, el sonido y el equipo de las tres pantallas gigantes.

“Por supuesto que sí se demandará un acto anticipado de campaña, y además merece una revisión muy puntual de la autoridad electoral por el origen de los recursos en camiones, comida, box lunch, renta del lugar, sonido y equipo, si es muy irregular el incumplimiento de la ley electoral al amparo de Morena”.

Morena logró reunir este sábado a las 5 de la tarde a cerca de 3 mil personas en el estacionamiento techado del centro comercial Outlet Mulza, donde la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje para dar a conocer su sistema de transporte público y sus logros en seguridad.