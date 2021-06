Alistan llegada de más vacunas a Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Luego de la llegada de más dosis de vacunas contra la Covid-19 al país, el delegado de Programas Integrales para el Bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, anunció que será reanudado el envío de biológicos a Guanajuato y aseguró que en breve serán aplicadas vacunas en los municipios de Valle de Santiago, Pénjamo, Comonfort, León e Irapuato.

Mauricio Hernández Núñez explicó que para el caso de León serán enviadas las dosis para aplicar vacunas en personas de 40 a 49 años, para con ello avanzar en la protección de este sector en el Corredor Industrial, dado que ya fueron aplicadas las dosis en Celaya, Salamanca e Irapuato.

Además, informó que dentro del siguiente cargamento que llegue al estado vendrán las segundas dosis para personas de 50 a 59 años de los municipios de Valle de Santiago, Pénjamo, Comonfort, León e Irapuato.

No obstante, dejó en claro que aún no hay una fecha exacta para la llegada de estas vacunas, pero recomendó a las personas que aún no lo han hecho a que se registren en la página mivacuna.salud.gob.mx, para que una vez que lleguen las dosis a sus municipios, pueda agilizarse el proceso de vacunación.

“Es importante señalar que aquellos integrantes del grupo poblacional de más de 50 años que recibieron entre los días del 26 al 30 de mayo dosis de la vacuna de Pfizer estarían programándose para recibir sus segundas dosis en los próximos días, en municipios como Valle de Santiago, Pénjamo, Comonfort, también León, Irapuato.

“(...) Estaremos informando cuando ya tengamos fechas, cantidades de vacunas, así como sedes confirmadas para que la población asista a los lugares y horarios indicados por las autoridades federales, estatales y municipales y puedan llevar a cabo el procedimiento de vacunación de manera correcta y oportuna”.

En lo que respecta a la vacuna para personas de 30 a 39 años aún no se tiene fecha para la aplicación de ésta, pues la intención es terminar con la aplicación de segundas dosis y primeras dosis en caso de rezagados, es decir, de personas que no se vacunaron cuando les tocó, para ir avanzando en la protección de ese grupo y del de 40 a 49 años.