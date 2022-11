Alimentos, el clúster más pujante del estado: Bañuelo

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- El sector agroalimentario es el segundo clúster más importante de Guanajuato sólo por debajo del automotriz, sin embargo, para el próximo año tienen el objetivo de desbancar a este último y convertirse en el más importante, debido a la creciente demanda alimentaria que hay no sólo en el país sino a nivel mundial, así lo dijo Paulo Bañuelos Rosales, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato.

Busca sector agroalimentario desbancar al automotriz.

El funcionario estatal dijo que si bien el sector automotriz ha tomado mucha fuerza en los últimos años y ha dado mayor dinamismo económico no sólo a la entidad sino a los estados vecinos, dijo que el sector agroalimentario es indispensable ya que este no puede sustituirse por otro, ya que es la fuente de alimentos de la población en todo el país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Destacó que cada sector es importante para que el estado tenga dinamismo económico, no obstante, dijo que el objetivo primordial es desbancar al automotriz, pues se ha demostrado que el campo de Guanajuato es fuerte pese a la adversidad y la gente está dispuesta a seguirlo posicionando a nivel mundial.

Local Recorta Federación 500 mdp para el campo mexicano

"Lo proyectan a que simple y sencillamente nuestro objetivo y nuestra meta es desbancar a la automotriz del primer lugar y que suba el agroalimentario, porque puede uno vivir sin un carro pero nunca vas a poder vivir sin alimentarte como lo ha dicho también el gobernador, no le vamos a estar mordiendo a una salpicadera o vamos a estar tomándonos un litro de aceite, tenemos que estar consumiendo leche, tenemos que estar consumiendo vegetales, tenemos que estar consumiendo cada uno de los productos del campo".

Dijo que en Guanajuato se está produciendo con cada una de las normas de calidad tanto en lácteos, como en productos del campo y en el sector ganadero, y es por ello que se cuenta con todo lo necesario para que el sector agroalimentario desbanque en los próximos años al automotriz y se convierta en el clúster más importante.

Refirió que SDAyR está enfocada en el cuidado de la tierra y en el cuidado del agua, ya que son los recursos naturales indispensables para que Guanajuato sea una entidad fértil para la producción agrícola.

"La sociedad a nivel mundial está incrementando y la superficie no se va a incrementar no es elástica, entonces tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar el agua y tenemos que ser más productivos, yo siempre lo he dicho que los guanajuatenses tenemos un patrimonio que es de todos los guanajuatenses y que sin duda es el tema sanitario, por eso se está produciendo con cada una de las normas de calidad en el estado de Guanajuato".