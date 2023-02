Alianza PRI-PAN en Guanajuato está por verse: gobernador

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la alianza PRI-PAN-PRD en la entidad está por verse y que es un tema que le compete directamente al partido.

Esto luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, durante su visita a Guanajuato el fin de semana pasado, dijera que el tricolor estaría compitiendo en alianza por el gobierno del estado y algunos municipios en alianza con el PAN y el PRD en apego al acuerdo nacional “Va por México”.

“Eso está por verse, no es un tema que a mí me competa, es un tema del partido, es un tema que está resolviendo nuestro presidente estatal a través de los organismos como es el consejo estatal, la permanente junto con el partido a nivel nacional, obviamente, yo es un tema que respeto, pero no compete al gobernador la decisión de ir a no en alianza”, dijo.

A pregunta expresa que si el PAN necesita del PRI en la entidad para ganar la contienda electoral, Rodríguez Vallejo respondió lo siguiente:

“Eso sólo lo saben los partidos en sus encuestas. La alianza debe ser con la ciudadanía, si tu como partido te alejas de la ciudadanía vas a tener problemas, así tengas una alianza con quien sea. Creo que el PAN, partido al que yo pertenezco desde hace 20 años, tiene que hacer una alianza con la ciudadanía como lo ha hecho siempre”, agregó.

Además añadió que participará en las próximas elecciones constitucionales como autoridad y no en ningún tema de partido: “En la elección que viene jugaré un papel de autoridad, garantizando que se desarrollen elecciones tranquilas y pacíficas pero no estaré interviniendo como miembro activo en esos temas”.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, advirtió que por el momento ese partido político estima ir solo a la contienda y que el PRI debe preocuparse más por mantener su registro que por ir en alianzas.